Московские полицейские забрали годовалую дочь у гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой, передает агентство «Фергана» со ссылкой на правозащитника Бахрома Исмаилова.

Девочка по имени Манижа уже 10 дней находится в инфекционном отделении 1-й городской больницы Москвы.

По словам Исмаилова, 25 декабря в квартире, где гостила Мамасаидова, была совершена кража. Среди прочего воры забрали документы женщины и ее дочери.

В тот же день Мамасаидова обратилась в ОВД по району Кунцево с заявлением о краже документов, но вместо розыска преступников сотрудники отделения изъяли у матери ее дочь, мотивируя это отсутствием у нее документов, а саму женщину поместили в изолятор временного содержания на трое суток.

"Сотрудники РОВД по работе с несовершеннолетними потребовали у Нилуфар доказательства, что с ней находится ее, а не чужой ребенок. Женщина напомнила об украденных документах, показывала совместные фотографии с малышкой. Но ей сказали, что пока не установят, что это именно ее ребенок, девочка будет находиться в детской больнице. Саму Нилуфар привезли в отделение, трое суток ее там продержали без еды и элементарных условий, а затем отвезли в суд. Однако суд учел просьбу Нилуфар отпустить ее, поскольку у нее здесь ребенок, и она была отпущена. Теперь каждый день она ходит в больницу, относит Маниже питание, но к ребенку ее не пускают", - рассказал Исмаилов, добавив, что после пребывания в изоляторе у женщины началось воспаление легких.

Манижа в инфекционном отделении московской городской больницы №1

Как отметил Исмаилов, сотрудники полиции по закону имели основания изъять ребенка до установления личности его матери, однако "исходя из принципа гуманности и с учетом обстоятельств, в которых оказалась потерпевшая", они могли бы не разлучать мать и дитя. В настоящее время правозащитник занимается восстановлением документов девочки через роддом, в котором она родилась. Затем необходимо получить новое свидетельство о рождении, а также сертификаты на возвращение на родину для матери и ребенка в посольстве Узбекистана в Москве. После оформления этих документов можно будет забрать ребенка из больницы.