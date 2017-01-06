Как школьника довели в Барановичах до самоубийства

Мать обратилась к президенту, чтобы наказали виновных в самоубийстве ее сына.

Девятиклассник барановичской школы покончил жизнь самоубийством у себя дома в четверг, 22 декабря. Управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

15-летний подросток был единственным ребенком в семье. До шестого класса мальчик жил в Минске. Но его родители развелись, и три года назад мама перевезла сына в Барановичи к своим родителям. В седьмой класс мальчик пошел в барановичскую школу. Новую школу он не любил, «ходил туда, как на каторгу».

Мама погибшего подростка Татьяна. Фото: Юрий Пивоварчик

– В Минске с ребенком не было проблем. А в новой школе начались конфликты с одноклассниками, – говорит мама погибшего подростка.

Из-за чего начались конфликты, точно неизвестно. Но и мама, и друзья мальчика подтверждают – в школе ему было неуютно. Мама уверяет, что над сыном глумились из-за того, что он минский, что у него разведенные родители и из-за необычной фамилии.

Сын неоднократно просил маму перевести его в другую школу.

– До конца девятого класса оставалось полгода – я решила, пусть доучится. Я хотела, чтобы он шел в другую школу в 10–11 класс, – говорит мама.

Конфликт из-за драки

7 декабря, рассказывает Татьяна, сын подрался с одноклассником. Татьяна позвонила маме избитого мальчика, та ответила, что писать заявление не будет и что претензий у нее нет.

21 декабря Татьяну и ее сына вызвали в школу на совет профилактики.

– Они говорили сыну, что его отправят в колонию, а дело будет рассматриваться в милиции, что напишут позорящую статью о нем на сайт школы, что его игнорирует весь класс. Сын стоял 40 минут, и ему все время твердили «скажи, что ты виноват», – сквозь слезы рассказывает мама. – Я сидела и молчала – их было много, а нас только двое.

Бабушка мальчика рассказывает, что он даже узнал, какая статья ему светит и где находится колония.

«Записки он не оставил»

На следующий день после совета профилактики, по словам мамы, подросток пришел из школы никакой.

– Я спросила, может, его опять куда-нибудь вызывали, а он все в себе держит – отвечал только «нет, мама», – говорит Татьяна.

После обеда подросток закрылся в ванной. Татьяна услышала, что вода не течет. Женщина крикнула мужу, чтобы выломал дверь…

– Три доктора 40 минут реанимировали ребенка, но безрезультатно. Потом приехала милиция. Записки он не оставил, – рассказывает Татьяна.

«Всегда был улыбчивый»

По словам бабушки, внук был мнительным и принимал все близко к сердцу. Бабушка со слезами рассказывает, что внук занимался боксом, за два года получил много наград на соревнованиях.

– У меня теперь нет смысла жить. Мне осталось только памятник ему поставить, – говорит бабушка.

Анатолий Хвойницкий, директор спортивной школы, где подросток занимался боксом, говорит, что мальчик был общительный и неунывающий.

– В зале у него никаких проблем не было, он мог пошутить с ребятами. Всегда был улыбчивый, разговорчивый. Конфликтов тоже не было. Был немного хулиганистый, как все подростки, мог пошуметь, но не перебарщивал. Никакой агрессии, никакой склонности к насилию или преступности за ним не наблюдалось, – сказал Анатолий Хвойницкий.

Одноклассники не пришли

В пятницу вечером, 23 декабря, когда гроб с телом мальчика привезли домой, позвонили из школы и сказали, что приедут проститься. Дедушка ответил «не смейте». Представители администрации школы и классный руководитель все же приехали, но родственники их выгнали.

– Они приехали для того, чтобы показать, что работают, – говорит дедушка.

Детей из класса, по словам мамы, на похоронах тоже не было:

– Попрощаться с сыном приехало больше 50 приятелей, но не было одноклассников.

На странице мальчика ВКонтакте дети оставляют трогательные послания:

«Ты же был таким веселым, добрым и хорошим человеком. С тобой были связаны только хорошие моменты. Ты был хорошим другом. Ты всегда будешь в наших сердцах!»

«Ты для меня навсегда останешься хорошим, добрым, общительным. Спасибо, что в тот момент меня поддержал. Спасибо тебе за те вечера!»

Идет следствие

Управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» (ст. 145 УК РБ). Следователи опрашивают родственников, соседей, одноклассников и педколлектив. Изъяты личные записи и компьютерные устройства, принадлежащие подростку.

«Комсомольской правде в Беларуси» в Следственном комитете пояснили, что с осени 2016 года действует распоряжение: если школьник кончает жизнь самоубийством, для полноты расследования не проверку проводят, а возбуждают уголовное дело по статье 145 УК «Доведение до самоубийства». Это не значит, что в смерти 15-летнего подростка обвинят конкретного человека, но у следствия появится больше возможностей докопаться до истины: устроить очные ставки, назначить экспертизы.

Мама погибшего подростка обратилась в генпрокуратуру и Администрацию президента с просьбой о помощи в расследовании дела, «чтобы виновные понесли наказание».

Директор школы, где учился мальчик, сказал Intex-press, что до окончания следствия он считает неэтичным давать комментарии. Классный руководитель подростка от комментариев также отказалась.

ЗНАКИ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ

Галина Петрашевская, психиатр Барановичского психоневрологичского диспансера:

– Психологические проблемы у подростков возникают из-за неудач в школе, конфликтов со сверстниками, учителями, родителями. В группе риска детей, склонных к суицидам, – подростки с 10-11 лет.

Заметить, что ребенок испытывает психологические трудности, не сложно. У подростка меняется поведение, нарушается сон, он теряет аппетит, пытается избегать общения со взрослыми и сверстниками либо, напротив, становится провокатором конфликтов.

Подросток, который задумал суицид, перестает видеть возможные варианты выхода из ситуации. В психологии это называется «тоннельное мышление», и суть его состоит в том, что сознание человека зациклено на какой-то одной навязчивой идее.

Ребенок, желающий покончить жизнь самоубийством, в большинстве случаев дает знать о своих намерениях. И эти «знаки» нельзя игнорировать взрослым.

Советы родителям:

1. Уделяйте внимание ребенку не менее 30 минут в день, а лучше не менее двух часов. Спрашивайте, «как прошел день», «чем запомнилась неделя», помогайте с домашними заданиями, интересуйтесь его успехами и подружитесь с его друзьями.

2. Обнимайте. Для подростков очень важен тактильный контакт, прижимайтесь к ребенку, притрагивайтесь, держите за руку или плечо, обнимайте и целуйте, по возможности, часто.

3. Наблюдайте. Если у ребенка нет в школе друзей, это не повод родителям волноваться. У школьника нет друзей ни в школе, ни во дворе, ни на секции – это повод обратиться к психологу. Любое изменение в поведении подростка – тревожный «звоночек» для родителей. Поговорите с ребенком о его поведении, предложите обсудить это с другом или со специалистом: «Мама не может быть специалистом во всех областях, может быть, сходим к психологу, сейчас все к нему ходят».

4. Принимайте решения. Если у ребенка не складываются отношения с одноклассниками на протяжении длительного времени, переведите ребенка в другую школу. В 9 из 10 случаев в Барановичах после смены коллектива дети становились успешными в новой группе.

5. Будьте примером. Своим поведением показывайте, что в любой сложной жизненной ситуации всегда есть как минимум несколько выходов. Расскажите ребенку истории про то, как знаменитые люди оказывались «на дне», но находили решение проблемы. Объясняйте ребенку, что самое ценное, что есть у человека, – это его собственная жизнь и самоубийство не меняет течение жизни, оно лишает всех радостей лишь одного человека.

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ «ВСЕ ПЛОХО»

40-28-31 – телефон экстренной психологической помощи в Барановичах, время работы с 13.00 до 20.00, кроме сб, вс и праздничных дней.

8 (0162) 40-62-26, 8 (0162) 20-15-55 – «Телефон доверия» (круглосуточно).

8 (801) 100-16-11 – республиканская «горячая линия» по оказанию психологической помощи несовершеннолетним (круглосуточно).