Накануне Рождества послушница убила матушку Василиссу в монастыре под Борисовом

Накануне Рождества вечером 5 января была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря Борисовского района матушка Василисса.

Фото Светланы Курейчик, МЛЫН.by

– Скорее всего, это было нападение одной из болящих послушниц, которых много в монастыре, — сообщил Sputnik в пятницу пресс-секретарь Белорусского экзархата Сергий Лепин.

По данным источников МЛЫН.BY матушку убила одна из женщин, приходившая помогать в монастыре.

Одна из послушниц убила матушку нанеся ей 10 ножевых ранений, пишет «Комсомольская правда в Белоруссии». Послушница находится под стражей. Что именно послужило поводом для убийства – выясняет следствие.

Матушка Василиса родилась в 1949 году в Черниговской области. В 2004 году приняла монашеский постриг и стала работать настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.