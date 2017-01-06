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Общество
06.01.2017
Евгений Федоров
«В Украине президент уже газовал бы 200 км/ч до самолета за такие законы»

Представители нескольких предприятий высказались против белорусского языка на упаковках товаров. Байнет отреагировал.

Фота: photo.bymedia.net

Скандал разгорелся после того, как белорусские парламентарии не внесли в новую редакцию закона «О защите прав потребителей» пункт о белорусском языке. Несмотря на то, что многие пользователи соцсетей требовали обязать производителей дублировать описание товара не только по-русски, но и по-белорусски, власти проигнорировали этот факт.

Масла в огонь накануне подлили представители некоторых предприятий, которые выступили против белорусского языка на упаковках.

К примеру, компания «Савушкин продукт» посетовала, что ей придется «оплачивать работу лицензионного переводчика с русского на белорусский». Кроме того, придется заново разработать дизайн этикетки, чтобы разместить всю необходимую информацию на маленькой упаковке йогуртов, творога, сыров. Изменения приведут к «бессмысленному повышению себестоимости товара», процитировал слова представителя компании портал TUT.BY.

Белорусские интернет-пользователи оценили «экономичность» производителей. «Салiдарнасць» предлагает избранное с дискуссионной площадки talks.by.

«Наверное, Беларусь единственная страна в мире, которая не видит смысла использовать собственный язык».

«Попробовали бы вы это литовцам предложить - вас удавили бы!

А ведь людей в разы меньше. Тем не менее на всех товарах данные на трех балтийских языках!».

«Почему-то русские находят место, чтобы нанести на свои товары информацию на английском, украинском и казахском языке, украинцы - на украинском, русском и английском... Тем не менее, их продукция по какой-то причине дешевле нашей».

«Это решать не производителям».

«Что за бред, какой лицензированный переводчик с русского на белорусский язык, какие 1000 $ за изменение одной упаковки? С каких это пор, чтобы писать на белорусском языке, требуется иметь лицензию? Кому-то просто не терпится попилить еще бабла под шумок».

«Подобной дикой новости в Украине и представить невозможно было бы – там бы уже президент газовал 200 км/ч до самолета, чтобы свалить в Барвиху за такие законы».

«За российского покупателя они переживают, неудобно якобы, когда на двух языках, а белоруса лишать родного языка – это в порядке вещей».

«Ага, белорусскому производителю овсяных хлопьев негде написать наименование товара на белорусском языке, а финны Myllyn paras нашли место и добавили белорусский язык. Ну, так и я буду выбирать уважающего нашу страну производителя».

 

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