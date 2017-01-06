Домрачева рассказала, кто присмотрит за дочкой во время гонок

Об этом Дарья Домрачева рассказала в интервью телеканалу Международного союза биатлонистов (IBU).

– Теперь я несу ответственность еще за одного маленького человечка и думаю дважды, решая организационные вопросы, – отметила белоруска. – К счастью, у меня есть отличные помощники. В Оберхофе присутствует моя мама, а на следующий этап Кубка мира приедет няня. Так что во время тренировок и гонок я могу быть спокойна.

6 января Дарья Домрачева проведет в Оберхофе первую официальную гонку с марта 2015 года.

Ранее титулованный биатлонист Вадим Сашурин раскритиковал быстрое возвращение Дарьи Домрачевой в большой спорт после рождения дочери Ксении, отметив, что «по-человечески ее не понимает».