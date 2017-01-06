Новая купюра с оборванным краем — это что?

«В размере банкнот могут быть незначительные отличия», – заявляют в Нацбанке.

Михаил прислал в редакцию Onliner.by фото не совсем обычной купюры. Вдоль всего короткого края 50 рублей — неровная линия отрыва.

«Сравнив с другой такой же купюрой, обратил внимание, что края неровные и номинальная цифра (50) на другой купюре чуть дальше от края», — рассказывает Михаил. При этом длина обеих купюр — 14,5 см.

— Мне интересно, может, это редкая и уникальная купюра? Или брак? — задается вопросом читатель. И говорит, что купюру уже без проблем сбыл.

В пресс-службе Нацбанка подтвердили (при условии, что купюра настоящая, что сложно проверить по фото), что такие банкноты иногда встречаются.

— Брак?

— Чтобы точно установить, необходимо наличие банкноты. Теоретически это может быть браком, но, скорее всего, край банкноты был поврежден в процессе обращения. В размере банкнот могут быть незначительные отличия — технически это допускается. Стандартный размер банкноты 147×72 мм, при этом допуск составляет плюс-минус 2 мм.

Такая купюра без вопросов допускается к обороту.