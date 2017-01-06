Доктор медицинских наук, практикующий врач-дерматовенеролог Олег Панкратов рассказал, чем чревато лечение болезней кожи ветеринарными мазями и почему лекарства от угревой сыпи ищут за рубежом.

О походе к дерматологу

Пациенты никогда не будят дерматологов по ночам, не умирают от болезней кожи и никогда до конца не излечиваются – самая распространенная шутка про особенности работы дерматолога.

Без надобности смысла идти к дерматологу нет. Задуматься стоит, если на коже появляется что-то, чего раньше не было. Это касается беспричинно возникших на теле воспалений, покраснений, шелушений, папиллом, бородавок, родинок. Если появились проблемы с кожей, значит, что-то не так со здоровьем.

Если у человека кожа вдруг стала слишком сухой или, напротив, слишком жирной, это может быть причиной болезни, поэтому сходить на консультацию к дерматологу стоит.

Если эрозия или язва на коже не заживает более двух месяцев, это повод бежать к онкологу, поскольку может быть признаком рака кожи или маркером серьезного хронического воспалительного процесса.

Если вдруг родинка стала покалывать, быстро подросла, изменила свой цвет или форму, стала кровоточить или волосы, растущие на ней, начали выпадать, нужно срочно показаться к дерматологу или онкологу.

О мазях из ветеринарной аптеки

Высыпания на коже по-настоящему портят людям жизнь. В борьбе за гладкую и бархатистую кожу многие поначалу гуглят способы лечения, бегут за консультацией к фармацевтам и самостоятельно прописывают себе многие, подчас очень сильные препараты. В результате бороться дерматологам приходится уже не с покраснениями и прыщами, а с запущенными повреждениями кожи, а также «посаженной» из-за неправильно подобранных таблеток печенью и желудком. А это уж само точно не пройдет.

Отдельные белорусы умудряются лечить дерматологические проблемы ветеринарными препаратами. Есть средство «АСД» (антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3). Традиционно им лечили людей, но сейчас оно исчезло из аптек и используется в ветеринарии. Раньше его врачи назначали при атопическом дерматите, хронических экземах, псориазе.

Покупать препарат и самовольно использовать его сейчас дерматологи считают опасным. Последствия подобного самовольного лечения не может предсказать ни один врач.

Об атопических дерматитах

Огромная часть пациентов дерматологов – мамочки с маленькими детьми с симптомами атопического дерматита. Это врожденное воспалительное поражение кожи, причем по наследству передается не само заболевание, а повышенная аллергическая готовность или реактивность кожи.

Силами совместных усилий дерматологов и родителей течение заболевания можно взять под контроль и не допускать жестких рецидивов.

При этом у медиков до сих пор ведутся споры, кому наблюдать этих детей: педиатру, аллергологу или дерматологу. Пока вопрос остается нерешенным.

Сегодня наличие установленного диагноза «атопический дерматит» для мальчика – гарантированная отсрочка от армии. Поскольку некоторые недобросовестные пациенты стремятся этим воспользоваться, приходят в 15 лет с сыпью на теле и заявляют медикам: у меня «это». Однако ключевым словом для медиков, когда речь идет об атопическом дерматите, стало слово «врожденный». Анализы далеко не всегда могут показать наличие или отсутствие атопического дерматита, поэтому родителям важно хранить медицинскую документацию от педиатра, аллерголога и дерматолога с раннего детства.

Об угревой сыпи и психологах

Еще одни типичные пациенты дерматологов – с угревой сыпью (акне). Раньше считалось, что это болезнь подростков, которая начинается из-за гормонов. Однако практика показала, что акне бывает в любом возрасте: у одних болезнь может возникнуть и в 35–40 лет, у других появляется в 14 лет, проходит и снова возвращается.

В лечении угревой сыпи белорусские медики придерживаются европейского подхода. При этом не все лекарства для местного лечения угревой болезни, рекомендованные в международных протоколах, можно купить в Беларуси. Иногда белорусские дерматологи вынуждены говорить пациентам, что, если им перестали помогать некоторые наружные средства от угревой сыпи, надо поискать действенные препараты за рубежом.

За границей при дерматологической патологии, наряду с врачом-специалистом, пациенту активно помогают психологи. У нас правильный настрой пациента чаще должен обеспечить сам врач-дерматолог. Особенно убедить и заставить поверить в положительный исход лечения важно, когда речь идет о заболевании детей и подростков. Правда, белорусы, когда им советуешь обратиться к психологу, почему-то сразу слышат «психиатр».

О коже и алкоголе

Злоупотребление спиртным сильно отражается на том, как человек выглядит. Не дружит алкоголь и с кожными болезнями вроде псориаза. Так, один пациент из стационара приехал домой и «отметил» выздоровление со спиртными напитками. В итоге мужчина «заработал» новое обострение болезни. Некоторые антибиотики теряют свою эффективность на фоне приема алкоголя, в итоге – лечение инфекции затягивается.

При лечении акне (угревой болезни) иногда назначаются ретиноиды (синтетический аналог витамина А), они достаточно медленно выводятся из организма, печень находится под нагрузкой, а если еще пациент добавляет алкоголь – последствия трудно предсказать.