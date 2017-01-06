Несут ли угрозу стране белорусы, воюющие на Донбассе?

Как государство должно поступить со своими гражданами, участвовавшими в чужой войне.

Радыё Свабода опубликовало очередную историю о белорусе, воюющем на Донбассе на стороне сепаратистов. Сергей Трофимов из Витебска рассказал корреспонденту, как убивал украинских солдат и об отношении к себе со стороны КГБ. По его словам, во время приезда в Беларусь с ним провели ряд бесед под запись, предупредили об ответственности в случае возвращения на Донбасс.

История витебчанина схожа с рассказами других белорусов, участвовавших в боевых действий на востоке Украины.

Опасны ли воевавшие на Донбассе для белорусского общества, Завтра твоей страны расспросило военных экспертов.

Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников считает, что даже профилактическая беседа с сотрудниками госбезопасности может принести участнику боевых действий проблемы при возвращении к мирной жизни. Это касается и устройства на работу, и получения права на охотничье оружие.

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