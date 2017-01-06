Прокурор потребовала приговорить инвестора «Мотовело» к длительному заключению

Процесс по нашумевшему делу ОАО «Мотовело» вступил в завершающую стадию.

В прениях прокурор Кристина Асрян сочла доказанной вину Александра Муравьева, директора австрийской фирмы ATEC Holding, которая купила у государства пакет акций ОАО «Мотовело». Бизнесмену инкриминируется мошенничество, хищение, уклонение от уплаты налогов, организация и пособничество в совершении преступлений.

Асрян потребовала приговорить Муравьева к 12 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Муравьев – неправильный жулик