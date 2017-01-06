Александр Глеб сватает тёщу на пост тренера

Известный белорусский футболист Александр Глеб, недавно ставший отцом, рассказал о своих близких.

Отвечая на вопрос «Трибуны», чем его покорила Светлана Губаревич, полузащитник заявил:

– Она необыкновенная. Света просто создана для меня. Это именно тот человек, которого я здорово чувствую, наверное, насквозь вижу.

Мне кажется, что Светик – это второй я. Она спокойная, веселая, мудрая.

Никогда не задает странных вопросов. Когда отлучаюсь к друзьям, не ревнует. Да и мы все с ней стараемся делать вместе. И если я еду куда-то отдыхать, всегда беру ее с собой.

А все началось с моего дня рождения в 2015 году (я тогда уже был два года без серьезных отношений). До этого меня познакомили наши общие друзья, а потом она сама меня поздравила в интернете с праздником.

Я тогда играл за «Генчлербирлиги», жил в Анкаре, поэтому постоянно переписывался со Светой в интернете. Практически все время проводил в общении с ней. Когда через месяц мы встретились, знал Свету уже очень хорошо. Влюбился сразу.

Думаю, после первого свидания мы и начали встречаться. В августе прошлого года у нас была свадьба, но беременность Светы никак на сроки не повлияла. Мы и так собирались узаконить наши отношения.

– Сразу узнали, что у Светланы взрослая дочка?

– Нет. Я сначала посмотрел какие-то старые фото и подумал, что Настя – это младшая сестра. Светик выглядит просто потрясающе, и я, честно признаюсь, думал, что ей где-то 22-23 года. А потом посмотрел другие фото и понял, что они, скорее всего, не сестры.

Я, конечно, удивился, что у Светика такая взрослая дочка, но воспринял это нормально.

– Супруга вас изменила? Кажется, вы стали немного другим.

– Да я и так хороший, но она сделала меня еще лучше :). В чем? Вот просто лучше. Благодаря ей я, к примеру, распрощался с одной своей привычкой, но называть ее не буду.

– Когда познакомились с ее отцом?

– Через какое-то время после первой встречи меня, брата и его жену Света пригласила на дачу. Так мы и познакомились со Светиной семьей и ее друзьями.

Кем работает отец супруги? Бизнесмен. Знаю, что в молодости серьезно занимался волейболом.

Что еще сказать? Владимир Леонидович просто отличный мужик. Принял меня нормально. Он мне нравится. Веселый, человек с молодой душой. Мне такие люди импонируют.

– Как он относится к футболу?

– Очень спокойно, но за меня переживает. Мама Светы так близка к футболу, как я к балету. Но она реально быстро адаптировалась, при мне начала смотреть матчи и уже разбирается в игре.

Своими познаниями теща меня просто удивляет. Мы однажды смотрели какой-то матч, и она как начала к месту сыпать терминами «зона», «крайний», «офсайд», что я чуть за голову не взялся. Говорю ей: «Галина Михайловна, вам тренировать пора!»…

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