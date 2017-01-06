Какие российские товары таили опасность для здоровья белорусов

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Российский рубль побил новый рекорд
Московские полицейские забрали годовалую дочь у гражданки Узбекистана
Прогноз погоды в Минске в одной фотографии
Новая купюра с оборванным краем — это что?
«Если появились проблемы с кожей, значит, что-то не так со здоровьем»
Пекар пераехаў у Вільню: «У Беларусі цябе заганяюць у кут»
Несут ли угрозу стране белорусы, воюющие на Донбассе?
Прокурор потребовала приговорить инвестора «Мотовело» к длительному заключению
Ливанец тайно вывез в ЕС ребенка от жены-белоруски
В Бобруйске автомобиль ГАИ столкнулся с «Ситроеном»
«Существованию «Белсата» ничего не угрожает»
«Беларусь 7 января будет чемпионом мира!»
Солигорчан после новогодней ночи лечили рассолом в супермаркете
Коля Лукашенко угостил пенсионеров молоком с подворья папы-президента
Шокирующее ДТП: под Ушачами ковш бульдозера разрезал маршрутку пополам
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Белорусские власти сделали ошибку почти в $ 7 млрд»
«Стыдобище… Трудолюбивая страна по доходам скатывается к африканским»
«Папицот наобещал, теперь можно и в хоккей спокойно играть — других же проблем нет»
«Потерять Беларусь как союзника – это психологический шок для российской элиты»
Как выбрать вино в супермаркете
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Очень простой способ повысить доверие к милиции
Кому нужна эта свобода?
Власти залезут в карман к белорусам: «Люди и это проглотят»
Родить для Лукашенко. История в трех эпизодах
«Удивительно, какой у нас народ!». 10 цитат Богданкевича, которому исполнилось 80 лет
25 лет Независимости: важнейшие события, изменившие Беларусь
Лучшие фотожабы 2016 года
«Салідарнасць». Лучшее за 2016 год
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
Красота заброшенных замков и дворцов
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Социальное государство в двух фотографиях
Как выглядит любовница за полмиллиарда долларов
Полуголые бестии бразильского карнавала
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Общество
06.01.2017
Сергей Веснин, Завтра твоей страны
Какие российские товары таили опасность для здоровья белорусов

Россия больше чем в полтора раза опередила Китай по количеству запрещенных к реализации товаров на территории Беларуси.

Как подсчитало Завтра твоей страны, в прошлом году инспекциями Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь было выдано свыше 150 «предписаний о запрете ввоза и (или) обращения опасной продукции на территории Беларуси».

На их основании около 200 товаров, несоответствующих техническим регламентам Таможенного союза, были включены в «Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь».

Лидерами по количеству рекламаций в прошлом году стали российские производители. По состоянию на 4 января 2017 года в реестр «опасных товаров» попала продукция более чем 85 производителей. В первую очередь, претензии Госстандарта Беларуси относились к произведенным в России различным детским товарам (одежде, обуви, велосипедам), мебели, косметике и БАДам, электротехнической продукции (силовые кабели, светильники), продуктам питания (приправы, чаи, молочные продукты), антифризам.

В реестр попали и некоторые товары, которые были произведены для российских и других брендов на заводах в Китае.

Продолжение материала читайте здесь.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.2 (оценок:10)
Главное
Выдержат ли белорусы еще один год стабильности?
1917 — дабро ці зло для Беларусі?
Как выбрать вино в супермаркете
Невзоров: Ле Пен сейчас готова подмести Красную площадь
Чем занимается Лукашенко, пока белорусы ждут подорожавших жировок
«Для взимания налога на сбор ягод и грибов каждый лес оснастят валидаторами производства IBA»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY