Какие российские товары таили опасность для здоровья белорусов

Россия больше чем в полтора раза опередила Китай по количеству запрещенных к реализации товаров на территории Беларуси.

Как подсчитало Завтра твоей страны, в прошлом году инспекциями Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь было выдано свыше 150 «предписаний о запрете ввоза и (или) обращения опасной продукции на территории Беларуси».

На их основании около 200 товаров, несоответствующих техническим регламентам Таможенного союза, были включены в «Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь».

Лидерами по количеству рекламаций в прошлом году стали российские производители. По состоянию на 4 января 2017 года в реестр «опасных товаров» попала продукция более чем 85 производителей. В первую очередь, претензии Госстандарта Беларуси относились к произведенным в России различным детским товарам (одежде, обуви, велосипедам), мебели, косметике и БАДам, электротехнической продукции (силовые кабели, светильники), продуктам питания (приправы, чаи, молочные продукты), антифризам.

В реестр попали и некоторые товары, которые были произведены для российских и других брендов на заводах в Китае.

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