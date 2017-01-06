«Может, ваш сын поприсутствует на хоккейном турнире президента?»

Чтобы заполнить трибуны, школы вынуждены обзванивать учеников.

Звонок классной застал врасплох. У сына вроде как каникулы, натворить в школе вряд ли что мог. Да и деньги на все ремонты сданы буквально в декабре и сверх меры.

Однако классная не спешила развеивать мои сомнения и просто попросила сына к телефону, чем еще больше подогрела интерес. К ее большому сожалению, ребенка дома не оказалось, поэтому общения со мной было не избежать.

Пока я в голове прокручивала варианты поводов для беседы, учительница после небольшой паузы наконец озвучила цель своего звонка:

— Скажите, может, ваш сын смог бы поприсутствовать завтра на хоккейном турнире президента? — словно извиняясь, произнесла она.

Теперь уже мне пришлось долго искать слова, чтобы помягче объяснить, почему мой ребенок будет отсутствовать на вышеназванном мероприятии. Фантазии хватило лишь на сухое:

— Нет, на турнир ПРЕЗИДЕНТА он не пойдет, — отрезала я без объяснения причин.

Впрочем, видно было, что никаких объяснений классная и не ждала. Не зря же она изначально пыталась избежать этого разговора со мной — возможно, понимая специфику моей работы, а может, просто успела уже пообщаться с другими родителями.

— Очень жаль, — с каким-то невероятным отчаянием в голосе произнесла она и, чтобы избежать каких-либо расспросов, тут же положила трубку.

Видно было, что подобная миссия комплектовщика трибун для президентского турнира ее явно не вдохновляет. Да и желающих, судя по всему, набралось немного.

Не успела я обдумать произошедшее, как раздался другой звонок. Звонила подруга-учительница.

— Ты представляешь, завтра иду на хоккей, — сообщила она.

— И давно ты увлеклась этим видом спорта? — удивилась я.

— Ну вот завтра и начну, — вздохнула подруга. — В школу поступила разнарядка обеспечить присутствие на президентском турнире. Так что пойду смотреть, на что наши зарплаты ушли.

В этот момент я вспомнила, как открывая турнир, главный хоккеист страны вещал о невероятном интересе всей страны к этому мероприятию.

— Хоккей пользуется особой любовью и вниманием белорусов, — отмечал тогда Лукашенко и обещал: — Нас ждут увлекательные и яркие баталии на ледовых аренах.

Но, судя по тому, как приходится заполнять трибуны, белорусы хоккеем не cлишком вдохновились. Многие язвительно шутили по поводу важности мероприятия на фоне нынешних проблем и задавались вопросом: не дороговато ли всем нам обходится мероприятие, которое президент организовал сам для себя?

Впрочем, последний вопрос, всегда был риторическим. Белорусы уже привыкли к тому, что Александр Григорьевич на себе и своих увлечениях никогда не экономил . Многочисленные резиденции, шикарные автомобили, отдых на дорогих горнолыжных курортах... Даже мероприятия для собственного удовольствия, как то всебелорусский съезд или упомянутый хоккейный турнир, имеются.

Но одно дело жить за чужой счет — этим частенько грешат сильные мира сего, особенно в тех странах, где демократия и свобода слова посланы в дальние дали. И совсем другое — сгонять людей, смотреть и радоваться данному факту. Это уже, по-моему, явный перебор.

Почему россиян – победителей рождественского турнира – не приглашают в Минск