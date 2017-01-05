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Политика
05.01.2017
Алена Антонова
Почему Коля Лукашенко снова стал медийной персоной

Летом прошлого года независимые СМИ обратили внимание на то, что Лукашенко перестал появляться на людях вместе с младшим сыном.

Николая не было рядом с отцом ни на финале конкурса «Мисс Беларусь», ни на Всебелорусском народном собрании, ни во время рабочих поездок за границу, ни на параде 3 июля. 

Ситуацию прояснила пресс-секретарь главы государства. По словам Натальи Эйсмонт, младший сын Александра Лукашенко занимается спортом и музыкой, и зачастую у него нет свободного времени.

– Николай — школьник, а не медийная персона. Он совсем недавно пошёл в 6-ой класс. Я думаю, вы понимаете, какая загруженность у детей в этом возрасте, — отметила пресс-секретарь.

После перерыва в несколько месяцев Коля Лукашенко мелькнул на кадрах в последний день визита папы-президента в Катар и ОАЭ. Поездка совпала со школьными каникулами Николая.

А через несколько недель младший сын Лукашенко появился в отчете азербайджанских медиа во время визита отца в Баку. Правда, на фотографии пресс-службы белорусского президента он не попал.

Коля Лукашенко за столом с Алиевым и его женой

Прошел месяц, и мы снова увидели Колю – на этот раз телеканал «Беларусь 1» показал его первое интервью. Сын главы Беларуси угостил драниками и молоком 11-летнего журналиста Евгения Гришина, приехавшего из российского Приморья, покатался с ним на лыжах и покормил коз. Но самое интересное – признался, что не мечтает о должности президента.

И вот, в канун Рождества, мы снова видим Колю Лукашенко по телевизору. Сын главы государства вместе с учениками Острошицко-городоцкой школы, навестил пенсионеров и инвалидов в Минском доме-интернате.  Николай угостил подопечных учреждения молочными продуктами с подворья папы-президента.

Очередное появление младшего сына президента в СМИ вызвало волну обсуждения в Байнете. Народ интересует, за чей счет содержится этот огород и скотный двор, сколько человек там работает, какая у них зарплата, сколько платит налогов в казну. Но, пожалуй, самый главный вопрос, который занимает многих: почему в последнее время Николай Лукашенко стал медийной персоной.

Одно из предположений высказал недавно политический аналитик Юрий Дракохруст, комментируя первое интервью Коли Лукашенко:

— Когда мы посмотрим сценарии, как продвигали младших Кимов в Северной Корее, Ильхама Алиева при Гейдаре — так и продвигали. Показывали, какой хороший сын у поводыря.

Это не значит, что этот ролик  — демонстрация далеких однозначных планов, будто бы Лукашенко решил, что будет ДоКоли, как в известном анекдоте. Но это одна из возможностей, которая пока не исключается.

 
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