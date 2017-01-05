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05.01.2017
В Бобруйске автомобиль ГАИ столкнулся с «Ситроеном»

ДТП произошло в среду, 4 января, около двух часов дня на улице Шинной.

Об этом сообщает «Коммерческий курьер».

Начальник ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома Виталий Николаевич Поддубский рассказал:

– Водитель служебного автомобиля «Лада», который двигался по улице Шинной со стороны улицы Ленина в сторону Батова, не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения. В результате выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ехавшим навстречу «Ситроеном». Более обстоятельно на все вопросы ответит проверка.

– Я ехал в сторону кольца на Минской, скорость была небольшой, – так увидел эпизод водитель «Ситроена». – А машина ГАИ, которая двигалась навстречу, внезапно выехала на мою полосу. Я пытался уйти от столкновения, но...

При повороте на встречку «десятку» с мигалками занесло так, что удар «Ситроена» пришелся ей в заднюю часть слева. Результат – разбиты задний бампер, крышка багажника, задние левые крыло и дверь, деформирована крыша. С места аварии автомобиль уехал на эвакуаторе. «Ситроену» досталось меньше: разбито переднее правое крыло, фара, бампер, помят капот. Медпомощь водителям и пассажирам не понадобилась.

 
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