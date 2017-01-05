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05.01.2017
Павел Свердлов, Еврорадио
«Беларусь 7 января будет чемпионом мира!»

Почему россия – победителей рождественского турнира – не приглашают в Минск.

Александр Лукашенко называет рождественский турнир «неофициальным чемпионатом мира по хоккею среди любителей».

В турнирной таблице на сайте Президентского спортивного клуба обозначены сборные стран: кроме Беларуси ― Балканы, Швейцария, ОАЭ, Словакия, Финляндия, Германия и Россия.

«Ни шведов, ни чехов, ни канадцев, не говоря уже об американцах, среди участников нету... Беларусь 7-го января будет чемпионом мира!..» ― саркастически отмечает на своей странице «ВКонтакте» бывший вице-президент КХЛ Владимир Торжков.

Команда «Газпром экспорт». Фото БЕЛТА

Он участвовал в Рождественских турнирах с самого их начала: сначала как игрок ветеранской команды «Газпром экспорт», а потом как её генеральный менеджер. В 2015-м году российские любители выиграли Рождественский турнир, одолев в финале команду Александра Лукашенко. С тех пор «Газпром экспорт» на игры в Минск не приглашают!

«Победителям турнира 2015 года приглашений уже два года не приходило. А если бы было предложение, мы бы с удовольствием приехали, так как Минск ― приятный город, а Беларусь ― прекрасная страна. Мы дружим и с белорусским народом, и с белорусскими хоккеистами. Но по каким-то причинам нас не зовут», ― рассказывает в комментарии Еврорадио Торжков.

Владимир Торжков. Фото из соцсетей.

Есть у менеджера вопросы и к статусу сборной России, который год назад на Рождественском турнире неожиданно для себя получила команда милиционеров из Смоленска, а в этом году ― клуб «Самрау» из Уфы.

«Клуб из Уфы никак не может являться сборной России. Сборную России может формировать только Федерация хоккея России. Должен быть запрос, и по этому запросу на турнир едет или юниорская команда, или ветеранская, или и сборная, или олимпийская», ― продолжает Владимир Торжков.

В среду «сборная России» (а на самом деле ― команда из Уфы) проиграла на Рождественском турнире словакам со счётом 0:12, а 5 января сыграла вничью 4:4 с финнами. Завтра её ожидает встреча с командой Германии, также аутсайдерами группы B. Но уже сейчас можно сказать, что россияне выпали из борьбы за победу в турнире.

 
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