Как Даша Жукова и Роман Абрамович проводят каникулы на яхте в кругу друзей

Соцсети продолжают пополняться новыми кадрами с яхты Романа Абрамовича, пришвартованной у Сен-Бартса.

Там бизнесмен и его супруга Даша Жукова проводят новогодние каникулы с детьми Аароном и Леей и многочисленными друзьями пары — от Дерека Блаберга и Карли Клосс до Марка Джейкобса и Пола Маккартни.

Ник Браун, Катя Гаузе, Дерек Бласберг, Даша Жукова с детьми и Карли Клосс

Известно, что Пол Маккартни вместе с группой The Killers даже пел для гостей Романа Абрамовича на новогодней вечеринке. Об этом своим читателям рассказал журнал Billboard, а на страницах инди-рок-коллектива в соцсетях появились видеофрагменты выступления. На записях, которыми участники праздника поделились в Сети, можно услышать песню Helter Skelter из двойного альбома The Beatles, выпущенную в 1968 году.

Даша Жукова с маленькими гостями Сен-Бартса

Изучив вдоль и поперек инстахронику всех вышеперечисленных (за исключением Даши Жуковой, ведь ее аккаунт в Instagram открыт лишь для глаз самых близких) и насладившись пейзажами побережья Карибского моря, самые терпеливые наконец-то дождались появления в сети и снимков самого виновника торжества — хозяина яхты Романа Арамовича, которого папарацци запечатлели на палубе судна.

Карли Клосс, Ник Браун, Дерек Бласберг и Даша Жукова

Роман Абрамович

Дочь Даши Жуковой и Романа Абрамовича Лея

Карли Клосс