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05.01.2017
Евгений Федоров
Шокирующее ДТП: под Ушачами ковш бульдозера разрезал маршрутку пополам

Следственный комитет устанавливает обстоятельства смертельного столкновения в Витебской области.

Инцидент произошел утром 5 января на трассе Лепель-Полоцк-граница России в Ушачском районе. Сообщается, что маршрутное такси Mercedes Sprinter двигалось по автомобильной дороге, в то время как навстречу ему ехал грузовик МАЗ, перевозивший на платформе бульдозер.

– При встречном разъезде маршрутное такси по касательной зацепилось за отвалы бульдозера, которые выступали за габариты платформы, – сообщила подробности случившегося официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

По сути ковш бульдозера буквально срезал борт микроавтобуса.

В результате ДТП пострадали девять пассажиров, которые ехали в маршрутном такси. Один мужчина от полученных травм умер на месте происшествия, остальные с травмами различной тяжести были госпитализированы.

Пока следователи изучают данные видеорегистратора маршрутки и показания свидетелей, пытаясь определить, кто виновен в аварии. По предварительным данным ГАИ, бульдозер перевозился с нарушениями в темное время суток и выступал за пределы платформы, что, вероятно, и привело к смертельному столкновению.

 
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