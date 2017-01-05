Правда ли, что в каждом третьем районе страны зарабатывают более 300 долларов? Байнет ответил.

Бурную дискуссию в интернете вызвал рейтинг самых богатых и самых бедных районов Беларуси, составленный на основе средней зарплаты.

В частности, самыми высокими оказались заработки жителей Солигорского района, где средняя зарплата в ноябре превысила отметку в 1003 рубля. Районом с самыми низкими доходами стал Шарковщинский район, в котором в последнем месяце осени средний заработок составил 404 рубля.

В целом же, по данным составителей рейтинга, в каждом третьем районе Беларуси средняя зарплата пока еще превышает 300 долларов в эквиваленте.

Белорусские интернет-пользователи позволили себе не согласиться с опубликованными цифрами:

«Это очень сильно приукрашено, а что творится на самом деле, страшно даже представить».

«Мне за декабрь 350 рублей начислили…».

«Я учитель, и я получаю 150-160 у.е. А такие вот рейтинги и прочие усредняловки только душу терзают».

«На руки 210 рублей получаю, в конце месяца аванс 70 рублей – на них и живу и дочь маленькая. Уже и ем полраза, бывает, чай два раза за день попью, а вы по 300 баксов…».

«Многие белорусы сегодня работают в России по 12 часов в день и живут в вагончиках. Именно на деньги гастарбайтеров и содержатся семьи, ездят авто и учатся дети. Честно работая в Беларуси, денег будет хватать на плохую еду и одежду из секонд-хенда. Конечно, я не беру в расчет чиновников и служащих. Это супербогатые люди сегодня. Даже сержант милиции получает 500 рублей – и богат по сравнению с рабочим и колхозником».

«Стыдобище… Трудолюбивая страна по доходам скатывается к африканским».

«А вот и расплата белорусов за абыякавасць и трусость».

«В Литве уже зарплата 615 евро – это где-то 650 долларов».

«Расскажу вам анекдот —скоро будет по пятьсот».