Милиция обнаружила наркотики в костыле у 32-летней минчанки

Сотрудники наркоконтроля Центрального РУВД столицы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на ул. Каховской по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 32-летнюю минчанку.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, в ходе обыска в принадлежащем женщине костыле, который она использовала для ходьбы в связи с имеющимся повреждением бедра, был обнаружен тайник. В нем находился полиэтиленовый пакетик с порошком белого цвета. Согласно заключению эксперта, порошок является особо опасным психотропным веществом альфа-PVP.

Известно, что женщина ранее неоднократно была судима за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Минчанке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В настоящее время проверяется причастность задержанной к сбыту психотропов на территории Центрального района г.Минска.

Напомним, в августе в Беларуси вынесли приговор в отношении жителю Бобруйска — впервые за всю историю Беларуси наркодилера приговорили к 25 годам колонии.