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05.01.2017
Алесь Пилецкий, Еврорадио
Подстреленного милицией на Новый год минчанина взяли под стражу в реанимации

В крови раненого милиционером минчанина было около 2 промилле алкоголя.

Андрей Г. сразу после ранения. Скриншот с видео, сделанного очевидцами.

В новогоднюю ночь в Минске произошёл инцидент со стрельбой: в результате конфликта милиционер тяжело ранил жителя столицы. Сообщается, что милиционер в результате стычки получил травму головы и также находится на лечении.

Как сообщил Еврорадио официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович, подозреваемого, согласно с санкцией прокурора, взяли под стражу. Он по-прежнему находится в реанимации, его состояние стабильно тяжёлое. В Следственном комитете также говорят, что, по предварительным данным, в крови Андрея Г. после ранения было обнаружено около 2 промилле алкоголя. Более точные результаты станут известны после завершения экспертизы.

Согласно медицинскими нормами, уровень алкоголя в крови, равный 2 промилле, считается опьянением средней степени тяжести. Для мужчины весом около 80 килограммов он соответствует примерно 450 граммам алкоголя с 40% содержанием спирта. Друзья Андрея Г., которые отмечали Новый год вместе с ним, рассказывали Еврорадио, что их компания из 8 человек всего в ту ночь выпила около 5-6 бутылок водки.

Очень простой способ повысить доверие к милиции

 
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