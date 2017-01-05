Белорусский рубль заметно сдал к российскому

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 5 января.

Доллар снизился на BYN0,0054 — до 1,9653 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0182 — до 2,0716 рубля.

Российский рубль вырос сразу на BYN0,0336 — до 3,2633 рубля за 100 российских рублей.

Отметим, что эксперты тоже не испытывают особого оптимизма по поводу будущего белорусской валюты. Прогноз экономистов относительно того, сколько будет стоить рубль относительно к доллару к концу следующего года, читайте здесь.