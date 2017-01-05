«Потерять Беларусь как союзника – это психологический шок для российской элиты»

Почему белорусские власти отдали свой главный козырь в нефтегазовом противостоянии с Россией?

Во время конфликтов с соседней страной, белорусские власти не раз использовали тарифы на транзит российской нефти в качестве весомого «аргумента». Например, минувшей осенью, отказавшись платить за российский газ, Беларусь пригрозила резко повысить стоимость прокачки нефти через свою территорию.

Однако ожидаемого эффекта эти действия, по всей видимости, не дали. Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли, опубликованному 4 января, белорусская сторона согласилась на компромиссные тарифы на транзит российской нефти. Соответствующее соглашение будет действовать с 1 февраля по 31 марта.

Означает ли это, что Беларусь лишилась самого важного козыря в споре с Россией?

– Да, вопрос о транзите, действительно был серьезным козырем в былые времена, но в последнее время он несколько утратил свое значение, поскольку у России появились возможности диверсифицировать свои поставки, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» объяснил ситуацию политический обозреватель Валерий Карбалевич.

По мнению эксперта, пока это «частный компромисс по частному вопросу», потому что в белорусско-российском нефтегазовом конфликте есть множество составляющих – начиная с цены на российский газ и заканчивая объемом поставляемой российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

– Сейчас это определенный шаг вперед, но это только частичное решение конфликта, – подчеркнул он.

Валерий Карбалевич также отметил, что главный козырь у белорусских властей по-прежнему остается:

– Главный козырь – это то, что Беларусь является союзником России. Именно за него белорусская сторона сейчас требует платы. Этот козырь не столько экономический, сколько политический и, может даже, психологический. Ведь для России сегодня принципиально важно иметь союзника, особенно после потери Украины. Потерять Беларусь как союзника – это психологический шок для правящей элиты России.

По словам политического обозревателя, белорусская стороны попыталась разыграть эту карту в ситуации с выносом российского флага на Паралимпиаде, но безуспешно.

– Таким образом, принципиального решения конфликта пока нет – и показательным здесь выглядит недавнее решение Александра Лукашенко утвердить проект таможенного кодекса и предложить его для обсуждениями президентами стран ЕАЭС, которые его уже подписали. Это дипломатический жест, который показывает, что торг продолжается, – подчеркнул эксперт.