«Потерять Беларусь как союзника – это психологический шок для российской элиты»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Милиция обнаружила наркотики в костыле у 32-летней минчанки
Охранник Букингемского дворца чуть не застрелил Елизавету II
Подстреленного милицией на Новый год минчанина взяли под стражу в реанимации
Белорусский рубль заметно сдал к российскому
Нашли виновных или делают крайними? Двух слесарей судят за смерть 6 человек от угарного газа
Бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси задержан за хищение почти 700 тысяч долларов
Зарплатный рейтинг: только в каждом третьем районе страны получают больше 300 долларов
Синоптики и МЧС предупредили белорусов о надвигающемся циклоне Аксель
Навошта расейскія СМІ троляць Лукашэнку?
Какие белорусские заводы отправили на «новогодние» каникулы
Выдержат ли белорусы еще один год стабильности?
Москва согласилась на повышение тарифов за транзит нефти по Беларуси
В Сеть попало видео, как ворона украла паспорт у эстонца на границе с Россией
Беларуска распавяла пра працу ў Дзярждэпе ЗША
Основатель журнала «Дело» угодил под следствие
Прокурор поддержал доводы профсоюза РЭП в деле погибшей на сельхозработах школьницы
Как в Беларуси «раскулачивают» бизнес. Несколько показательных примеров
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Очень простой способ повысить доверие к милиции
Как красавицы лопают пончики, бургеры и взбитые сливки
Белорусы заплатят за тревожную кнопку, которая не работает
Чем занимается Лукашенко, пока белорусы ждут подорожавших жировок
Захаров: России грозит новое средневековье
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Кому нужна эта свобода?
«Применять табельное оружие в жилом доме – это где так учат?»
Власти залезут в карман к белорусам: «Люди и это проглотят»
Родить для Лукашенко. История в трех эпизодах
«Удивительно, какой у нас народ!». 10 цитат Богданкевича, которому исполнилось 80 лет
Три причины, почему не верится в безопасность Белорусской АЭС
25 лет Независимости: важнейшие события, изменившие Беларусь
Лучшие фотожабы 2016 года
«Салідарнасць». Лучшее за 2016 год
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
Красота заброшенных замков и дворцов
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Социальное государство в двух фотографиях
Как выглядит любовница за полмиллиарда долларов
Полуголые бестии бразильского карнавала
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Политика
05.01.2017
Павел Рос
«Потерять Беларусь как союзника – это психологический шок для российской элиты»

Почему белорусские власти отдали свой главный козырь в нефтегазовом противостоянии с Россией?

Во время конфликтов с соседней страной, белорусские власти не раз использовали тарифы на транзит российской нефти в качестве весомого «аргумента». Например, минувшей осенью, отказавшись платить за российский газ, Беларусь пригрозила резко повысить стоимость прокачки нефти через свою территорию.

Однако ожидаемого эффекта эти действия, по всей видимости, не дали. Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли, опубликованному 4 января, белорусская сторона согласилась на компромиссные тарифы на транзит российской нефти. Соответствующее соглашение будет действовать с 1 февраля по 31 марта.

Означает ли это, что Беларусь лишилась самого важного козыря в споре с Россией?

– Да, вопрос о транзите, действительно был серьезным козырем в былые времена, но в последнее время он несколько утратил свое значение, поскольку у России появились возможности диверсифицировать свои поставки, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» объяснил ситуацию политический обозреватель Валерий Карбалевич.

По мнению эксперта, пока это «частный компромисс по частному вопросу», потому что в белорусско-российском нефтегазовом конфликте есть множество составляющих – начиная с цены на российский газ и заканчивая объемом поставляемой российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

– Сейчас это определенный шаг вперед, но это только частичное решение конфликта, – подчеркнул он.

Валерий Карбалевич также отметил, что главный козырь у белорусских властей по-прежнему остается:

– Главный козырь – это то, что Беларусь является союзником России. Именно за него белорусская сторона сейчас требует платы. Этот козырь не столько экономический, сколько политический и, может даже, психологический. Ведь для России сегодня принципиально важно иметь союзника, особенно после потери Украины. Потерять Беларусь как союзника – это психологический шок для правящей элиты России.

По словам политического обозревателя, белорусская стороны попыталась разыграть эту карту в ситуации с выносом российского флага на Паралимпиаде, но безуспешно.

– Таким образом, принципиального решения конфликта пока нет – и показательным здесь выглядит недавнее решение Александра Лукашенко утвердить проект таможенного кодекса и предложить его для обсуждениями президентами стран ЕАЭС, которые его уже подписали. Это дипломатический жест, который показывает, что торг продолжается, – подчеркнул эксперт.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4 (оценок:6)
Главное
Выдержат ли белорусы еще один год стабильности?
1917 — дабро ці зло для Беларусі?
Как выбрать вино в супермаркете
Невзоров: Ле Пен сейчас готова подмести Красную площадь
Чем занимается Лукашенко, пока белорусы ждут подорожавших жировок
«Для взимания налога на сбор ягод и грибов каждый лес оснастят валидаторами производства IBA»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY