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05.01.2017
Влад Шведович, фото Сергея Гудилина, Наша Ніва
Нашли виновных или делают крайними? Двух слесарей судят за смерть 6 человек от угарного газа

В суде Борисовского района 5 января началось рассмотрение дела, связанного с нашумевшей трагедией. Год тому назад две борисовские семьи — всего 6 человек, из них двое детей — погибли в своих квартирах, отравившись угарным газом.

Сегодня на скамье подсудимых двое слесарей «Борисовгаза»: 45-летний Александр Чистяков и 36-летний Алексей Лукаш. Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание, которое грозит мужчинам — 5 лет лишения свободы.

Слесари Лукаш (слева) и Чистяков.

Потерпевшими по делу проходят родственники погибших. Родственники одной семьи — той, где отравились газом и родители, и дети — попросили, чтобы их представлял адвокат Дмитрий Устилко.

Каждый из пострадавших попросил взыскать с РУП «Минскоблгаз» 50 тысяч рублей за моральный ущерб. А пенсионерка Антонина Мажанава — еще и компенсировать ей 1598 рублей расходов на похороны погибших.

«Нет, мне совсем не принципиально, чтобы их закрыли», — признал Иван Булай. Он потерял сына, невестку и двух внуков. Но он считает, что в трагедии виновны не столько два слесаря, сколько весь подход к делу и непосредственно «Минскоблгаз».

«Пока еще рано говорить о наказании. Трудно дать оценку, сказать, кто виноват. Но работы велись непосредственно обвиняемыми. Хотя и кроме них есть люди, которые виновны и которые работают в этой структуре», — от имени остальных пострадавших высказался адвокат Устилко.

События в суде переживать всем непросто. Родственники погибших держались, хотя и со слезами на глазах. Но жена одного из слесарей просто рыдала. Было видно, что очень переживает и сам обвиняемый.

Сами слесари ничего не комментируют: «Нам нельзя общаться с прессой». Но один из них признал — считает, что их просто делают крайними. Не хотят ничего говорить журналистам и их родственники.

«Но я просто не понимаю, за что их судят. Они ездили то ли проверять оборудование, то ли что… И все было нормально. А потом через месяц случилось это. И вот их сейчас делают виноватыми», — все же обмолвилась мать Александра Чистякова.

Мужчина 22 года работает на «Борисовгазе», рассказала его мать, с алкоголем проблем не было никогда. Продолжает он работу и по сей день.

«Как думаете, посадят их?», — с опаской спросила тетя Александра Чистякова.

Ей никто ничего не ответил.

По версии следствия, слесари халатно обошлись с котлом. В конце декабря во время проверки они не заметили проблему и не устранили неисправность. В результате, спустя месяц — 6 трупов в двух квартирах.

«Вы понимаете, в чем вас обвиняют?» — спросил судья.

«Нет», — ответил Алексей Лукаш.

«Виновным себя признаете?»

«Нет».

Такой же диалог произошел и с Чистяковым.

 
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