Бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси задержан за хищение почти 700 тысяч долларов

Национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана нашло нарушения при строительстве здания посольства в Минске.

Задержан старший бухгалтер посольства страны в Минске, сообщает сайт антикоррупционного ведомства.

«Установлено, что Сейдуалиев в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплате генеральному подрядчику строительства здания посольства — ООО «Активбизнесплюс» похитил бюджетные средства в сумме 207 000 долларов США», — говорится в сообщении.

Здание посольства Казахстана расположено на проспекте Победителей, рядом с торговым центром «Замок»

Кроме того, было установлено, что в этот же период подозреваемый похитил 474 883 долларов, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Беларуси.

Общая сумма похищенных денежных средств составляет 681 883 долларов США.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДВД Астаны.

Досудебное расследование продолжается.