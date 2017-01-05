«Папицот наобещал, теперь можно и в хоккей спокойно играть — других же проблем нет»

Что думают белорусы о хоккейном турнире Лукашенко.

XIII Рождественский международный турнир среди любителей хоккея с участием Александра Лукашенко, который стартовал 4 января в Минске, вызвал неоднозначную реакцию Байнета.

Отметим, что в этом матче белорусская команда взяла верх над хоккеистами сборной Объединенных Арабских Эмиратов — 7:3 (3:0, 4:1, 0:2). Глава Беларуси набрал 4 бомбардирских балла.

Пользователи соцсетей активно откликнулись на эту новость. Вот, что пишет на своей странице в Фейсбук лидер ОГП Анатолий Лебедько:

«Судя по новостной ленте БТ, главное событие дня, это президентский хоккейный турнир и матч белорусов с арабами, в котором главный хоккеист страны сделал аж три передачи. Так и хочется спросить, а за чей счёт банкет? Впрочем, ответ очевиден. За счёт доярки из Докшицкого района, получившей на руки 62 рубля, за счёт индивидуального предпринимателя, который продаёт в день одну единицу товара, за счёт «тунеядца» получившего «письмо счастья», за счёт врача скорой помощи, которому рекомендовано больше одного укала не тратить на пациента...

Советскую партнаменклатуру сгубило то, что коммунизм они строили для себя. Нынешняя «партия власти» масштабно сооружает госкапитализм для своих собственных нужд. Закончат также как и их предшественники...».

Чем занимается Лукашенко, пока белорусы ждут подорожавших жировок

Солидарны с ним и другие белорусы. «Дефолт на носу, а он всё в хоккей играет», — возмущаются комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

Другие язвительно замечают:

«Бомбардир ежедневно, многие годы, отдаёт все силы без остатка тяжелейшим тренировкам ради этого турнира имени себя. А вы — «дефолт». Некогда такой ерундой заниматься!».

«За такие «достижения» нашему бомбардиру можно все простить — бездарное руководство страной, крах экономики, потерянные для страны десятилетия и прочие маленькие огрехи его правления».

«Вот не понимаю, как можно играть в такой хоккей, когда сопротивления ноль. Какая может быть радость победы от такой игры...».

«А эти парни на заднем плане, шайбы подносят?»

«Хахахахахаха!!! Противно читать, как команда президента, состоящая из ДЕЙСТВУЮЩИХ ИГРОКОВ побеждает на ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ТУРНИРЕ!!!!ТЬФУ»

«Фарс. Особенно впечатляет открывающийся коридор всякий раз, когда черная каска получает шайбу и почему то в этот момент каждый раз все игроки начинают играть в игру под названием "Замедленная съемка"»

«Разгромим ОАЭ не в зарплатах, так в счете».

«Папицот наобещал в который раз, теперь можно и в хоккей спокойно играть — других же проблем в стране нет, о чем по БТ постоянно твердят».

«Да уж! Вопрос с газом не решен, транзит нефти под вопросом, в Островце на строительстве АЭС постоянные проблемы. Зато в телевизоре Кобяков хороводы водит, АГЛ в хоккей играет. Кто-то из высокопоставленных сказал: хлеба не будет, будут зрелища!».

«Как хоккеист он более полезен для страны. Или менее вреден, как кому нравится».

«Играй, Рыгоравич, народец все схавает».