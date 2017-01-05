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Спорт
05.01.2017
Михаил Миронович
Руководитель белорусских футбольных судей получил 5 лет колонии

5 января вынесен приговор по делу бывшего главы департамента судейства Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Андрея Жукова.

Жуков был задержан 7 июня в рабочем кабинете. Ему инкриминировалось получение взяток за назначение арбитров на конкретные матчи.

Роковой для руководителя белорусских футбольных судей стала история, в которой участвовали главный тренер «Сморгони» Николай Рындюк и рефери Андрей Сорока. Вот фрагменты «прослушки» разговора между ними, оглашенный в зале суда и воспроизведенный корреспондентом «Прессбола» на слух:

— Ну, смотри, как его... Я думаю угостить, б..., сейчас его, Жукова...

— Так уже поздно, б...! Он уже сейчас назначения разошлет!

— Б...!

— Едь сейчас к нему, пока он... у нас же, как обычно рассылают, ты же знаешь...

***

— Слушай, сейчас договорился с этим, твоим шефом. До часу буду у него. Ты меня сориентируй, как мне правильно себя повести. Как и что, б...! У меня, нах..., есть два варианта. Есть 100 или 150, ну, этих, б...., “евреев”. Как давать, нах...?

— Так, б...

— Не, я к тому, что типа, б..., с тобой я разобрался, ну, мне главное... мне как сказать, б...?

— Нет, скажи, что... ну, я с Андреем просто..., ну, друзья с детства, ну... чтобы никаких дел, что он мне чисто по-дружески... чтобы он не знал.

Рындюк отправляется к Жукову. Сорока получает назначение на матч «Сморгонь» – «Орша». Клуб Рындюк побеждает со счетом 3:0.

Дальше события, как рассказал Жуков на первом допросе, развивались следующим образом:

«7 июня 2016 года около 11 часов мне снова позвонил Рындюк и спросил, можно ли ко мне подъехать. При этом цель своего визита он не называл.

Я сказал, что буду до 13 часов и чтобы он приезжал в федерацию. Около 13.00 ко мне в рабочий кабинет вошел Николай Рындюк, поблагодарил меня и оставил на столе 100 евро, две купюры по 50.

Я сказал, что благодарить меня не за что и попросил его забрать деньги. Однако Рындюк их не забрал и сразу вышел из кабинета.

Я положил купюры в карман рубашки, и когда вышел из здания федерации, меня задержали работники милиции. Хочу особо отметить, что Рындюк не говорил, что оставленные деньги являются вознаграждением за судейское назначение на матч. А я положил банкноты в карман рубашки только с одной целью — догнать Рындюка и вернуть ему деньги…»

Впоследствии всплыли и другие эпизоды, когда арбитры «благодарили» Жукова за назначения. Суммы во всех случаях были смешные: от 500 тысяч неденоминированных белорусских рублей до  200 долларов.

 А вот наказание оказалось более, чем серьезным. К статье за получение взятки добавилось обвинение в превышении служебных полномочий, и на выходе приговор: 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества в колонии усиленного режима и запрет на занятие руководящих и административных должностей в течение 5 лет.

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