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Комментарии
05.01.2017
«Белорусские власти сделали ошибку почти в $ 7 млрд»

Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбуке — о тех, кому в Беларуси жить хорошо и прибыльно.

«За январь – ноябрь 2016г. ВВП Беларуси составил BYN85,9 млрд. По итогам года будет ~BYN93 млрд. По среднегодовому курсу ($ 1 = BYN2) это будет ~$ 46,5 млрд.

Изначально (в декабре 2015г.) власти прогнозировали ВВП BYN99,6 млрд. или по среднегодовому курсу ($ 1 = BYN1,869) ,3 млрд. Разница получается в $ 6,8 млрд. Белорусские власти сделали ошибку почти в $ 7 млрд. Вот такой у них уровень понимания реалий белорусских производителей товаров и услуг.

Зато себе любимым распорядители чужого пояса затягивать не спешат. Так в январе – ноябре 2016г. доходы бюджета сектора госуправления составили BYN35,2 млрд. или 41,1% ВВП. Расходы составили BYN33 млрд. (38,4% ВВП). BYN2,3 млрд. – это не сэкономленные деньги, которые пойдут на увеличение пенсий, зарплат учителям или врачам. Эти $ 1,15 млрд. накоплены на отдачу государственного долга. А он у нас в 2016 году, когда экономика падала, существенно увеличился. Госдолг на 1.12.2016г. составил BYN36,8 млрд., что на 12% больше, чем было в начале года. Смотрите, экономика летит вниз почти на $ 7 млрд. в год, а госдолг растёт почти на $ 2 млрд. При этом А. Лукашенко и его правительство продолжают твердить: «Никаких реформ не надо! Кризис в головах! Всем затянуть пояса!»

Почему-то это «всем» не относится к номенклатурным фаворитам в бизнесе. Они как доили бюджет, так и продолжают доить. По предварительным данным на десятки госпрограмм было потрачено около $ 8 млрд., в том числе тех денег, которые правительство взяло в долг по высоченные проценты, особенно на внутреннем рынке. При курсе на дедолларизацию Минфин взял в долг внутри Беларуси в долларах на сумму ~$ 1,5 млрд. (рассчитался с валютными долгами на сумму $ 1,44 млрд.).

Вот, оказывается, кому в Беларуси жить хорошо и прибыльно. Если вы встроились в валютную долговую пирамиду государства, имеете свои подвязки среди инсайдеров, то вы продолжаете «косить бабки». 6% годовых в валюте – это сумасшедшая по мировым меркам доходность валютных вложений. Особенно в ситуации, когда в мировой экономике более $ 10 трлн. ценных бумаг обращается с отрицательной ставкой процента. То же самое касается старых вкладчиков, которые имеют «закладки» под 25 – 40% в BYN-рублях при официальной инфляции 12% и временно стоящем курсе BYN-рубля к доллару.

Таким образом, главными бенефициарами 2016 г. стали не производители товаров и услуг, не талантливая молодёжь, не гениальные врачи или учителя от бога, а финансовые спекулянты. Им подыгрывало правительство. Они максимально полно воспользовались политикой Нацбанка. Они кровно заинтересованы в том, чтобы правительство любой ценой привлекало в страну валютные кредиты, чтобы заморозило системные реформы и убедило население, как одного из основных кредиторов банковской системы, что всё стабильно и спокойно.

Такая игра заканчивается, когда меняются правила игры, заканчиваются ресурсы или растут аппетиты. Высокая вероятность того, что в 2017 году одни запевалы среди валютных и BYN-рублёвых спекулянтов соскочат c мешками кэша в руках. Другие продолжат давать в долг Минфину под «дикие» проценты. Белорусы являются лишь статистами, фоном на их празднике жизни. Они платили, платят и продолжат платить по чужим счетам.

Есть только один способ прекратить эту финансовую аморалку – ликвидировать корни государственной долговой пирамиды, забрать активы из рук распорядителей чужого и надеть смирительную рубашку на государство в виде жёсткого лимита 20 – 25% ВВП. И ликвидировать все государственные инвестиционные программы. Инвесторами должны быть люди, а не коллективы обезличенных безответственных чиновников, которых никто не избирал и, по сути дела, почти никто не контролирует».

 
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