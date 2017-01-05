Синоптики и МЧС предупредили белорусов о надвигающемся циклоне Аксель

В ближайшие несколько дней ожидается резкое похолодание и мощные снегопады.

По сообщениям Гидромета, погода в Беларуси ухудшится уже в четверг, когда по всей территории страны прогнозируется выпадение снега и метель. Скорость ветра в некоторых регионах достигнет 20 м/c при порывах, а температура воздуха опустится ниже -14 °C.

В пятницу, по данным синоптиков, снегопады должны прекратиться, однако мороз станет еще сильнее. Температура днем в Минске снизится до -16 °C, а в Витебске до -19°C.

На Рождество по всей территории Беларуси также ожидаются экстремальные холода.

Синоптики и спасатели уже предупредили о возможной опасности, связанной с надвигающимся циклоном. В частности, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов призвал белорусов «не расслабляться». А сотрудники МЧС порекомендовали автомобилистам воздержаться от поездок по городу на личном транспорте, а также парковать автомобили подальше от деревьев.