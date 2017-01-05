Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Белорусские власти сделали ошибку почти в $ 7 млрд»
Синоптики и МЧС предупредили белорусов о надвигающемся циклоне Аксель
Побегут ли белорусы снимать деньги с депозитов?
Навошта расейскія СМІ троляць Лукашэнку?
Какие белорусские заводы отправили на «новогодние» каникулы
Москва согласилась на повышение тарифов за транзит нефти по Беларуси
В Сеть попало видео, как ворона украла паспорт у эстонца на границе с Россией
Беларуска распавяла пра працу ў Дзярждэпе ЗША
Основатель журнала «Дело» угодил под следствие
Прокурор поддержал доводы профсоюза РЭП в деле погибшей на сельхозработах школьницы
Житель Лунинца упал, спускаясь на простынях с пятого этажа
Минчанке продали конфету с куском ДСП под оберткой
Как в Беларуси «раскулачивают» бизнес. Несколько показательных примеров
Нацбанк снизил ставку рефинансирования и объяснил почему
Соловьев заявил, что не будет снимать передачу про Лукашенко
Что попросит Лукашенко за подписание Таможенного кодекса ЕАЭС
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Очень простой способ повысить доверие к милиции
Как красавицы лопают пончики, бургеры и взбитые сливки
Белорусы заплатят за тревожную кнопку, которая не работает
Чем занимается Лукашенко, пока белорусы ждут подорожавших жировок
Захаров: России грозит новое средневековье
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Кому нужна эта свобода?
«Применять табельное оружие в жилом доме – это где так учат?»
Власти залезут в карман к белорусам: «Люди и это проглотят»
Родить для Лукашенко. История в трех эпизодах
«Удивительно, какой у нас народ!». 10 цитат Богданкевича, которому исполнилось 80 лет
Три причины, почему не верится в безопасность Белорусской АЭС
25 лет Независимости: важнейшие события, изменившие Беларусь
Лучшие фотожабы 2016 года
«Салідарнасць». Лучшее за 2016 год
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
Красота заброшенных замков и дворцов
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Социальное государство в двух фотографиях
Как выглядит любовница за полмиллиарда долларов
Полуголые бестии бразильского карнавала
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Экономика
05.01.2017
Геннадий Косарев, Завтра твоей страны»
Побегут ли белорусы снимать деньги с депозитов?

Кому выгодно очередное снижение ставки рефинансирования и кто окажется в проигрыше?

Национальный банк Беларуси с 18 января снижает ставку рефинансирования с 18% до 17% годовых.

«В ноябре 2016- го годовая инфляция замедлилась до 11,4 %, прирост потребительских цен по итогам минувшего года сложится порядка 11%», — объясняют это решение в пресс-службе Нацбанка.

Не поторопился ли регулятор?

— Это правильное решение, — считает эксперт Либерального клуба Антон Болточко. — Учитывая, что сейчас для банков нет жестких ограничений по тому, какие процентные ставки они должны выставлять.

По словам эксперта, ставка рефинансирования является лишь определенным ориентиром для коммерческих банков.

— Фактически они закладывают те риски, которые существуют в банковской системе, свыше этой процентной ставки, — отмечает экономист.

Продолжение статьи читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Выдержат ли белорусы еще один год стабильности?
1917 — дабро ці зло для Беларусі?
Как выбрать вино в супермаркете
Невзоров: Ле Пен сейчас готова подмести Красную площадь
Чем занимается Лукашенко, пока белорусы ждут подорожавших жировок
«Для взимания налога на сбор ягод и грибов каждый лес оснастят валидаторами производства IBA»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY