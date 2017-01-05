Побегут ли белорусы снимать деньги с депозитов?

Кому выгодно очередное снижение ставки рефинансирования и кто окажется в проигрыше?

Национальный банк Беларуси с 18 января снижает ставку рефинансирования с 18% до 17% годовых.

«В ноябре 2016- го годовая инфляция замедлилась до 11,4 %, прирост потребительских цен по итогам минувшего года сложится порядка 11%», — объясняют это решение в пресс-службе Нацбанка.

Не поторопился ли регулятор?

— Это правильное решение, — считает эксперт Либерального клуба Антон Болточко. — Учитывая, что сейчас для банков нет жестких ограничений по тому, какие процентные ставки они должны выставлять.

По словам эксперта, ставка рефинансирования является лишь определенным ориентиром для коммерческих банков.

— Фактически они закладывают те риски, которые существуют в банковской системе, свыше этой процентной ставки, — отмечает экономист.

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