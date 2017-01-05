Выдержат ли белорусы еще один год стабильности?

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Белорусские власти сделали ошибку почти в $ 7 млрд»
Синоптики и МЧС предупредили белорусов о надвигающемся циклоне Аксель
Побегут ли белорусы снимать деньги с депозитов?
Навошта расейскія СМІ троляць Лукашэнку?
Какие белорусские заводы отправили на «новогодние» каникулы
Москва согласилась на повышение тарифов за транзит нефти по Беларуси
В Сеть попало видео, как ворона украла паспорт у эстонца на границе с Россией
Беларуска распавяла пра працу ў Дзярждэпе ЗША
Основатель журнала «Дело» угодил под следствие
Прокурор поддержал доводы профсоюза РЭП в деле погибшей на сельхозработах школьницы
Житель Лунинца упал, спускаясь на простынях с пятого этажа
Минчанке продали конфету с куском ДСП под оберткой
Как в Беларуси «раскулачивают» бизнес. Несколько показательных примеров
Нацбанк снизил ставку рефинансирования и объяснил почему
Соловьев заявил, что не будет снимать передачу про Лукашенко
Что попросит Лукашенко за подписание Таможенного кодекса ЕАЭС
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Очень простой способ повысить доверие к милиции
Как красавицы лопают пончики, бургеры и взбитые сливки
Белорусы заплатят за тревожную кнопку, которая не работает
Чем занимается Лукашенко, пока белорусы ждут подорожавших жировок
Захаров: России грозит новое средневековье
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Кому нужна эта свобода?
«Применять табельное оружие в жилом доме – это где так учат?»
Власти залезут в карман к белорусам: «Люди и это проглотят»
Родить для Лукашенко. История в трех эпизодах
«Удивительно, какой у нас народ!». 10 цитат Богданкевича, которому исполнилось 80 лет
Три причины, почему не верится в безопасность Белорусской АЭС
25 лет Независимости: важнейшие события, изменившие Беларусь
Лучшие фотожабы 2016 года
«Салідарнасць». Лучшее за 2016 год
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
Красота заброшенных замков и дворцов
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Социальное государство в двух фотографиях
Как выглядит любовница за полмиллиарда долларов
Полуголые бестии бразильского карнавала
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Экономика
05.01.2017
Анастасия Беленькая, Завтра твоей страны»
Выдержат ли белорусы еще один год стабильности?

Кто подтолкнет правительство к реформам.

Итоги минувшего года оказались неутешительными. Многое из того, что правительство запланировало в программе социально-экономического развития Беларуси на 2016 — 2020 годы, не выполнено. Независимые эксперты и власти по-разному оценили причины провалов.

Сможет ли правительство исправить свои ошибки и преломить ситуацию?

Романчук:  «2017-й — год подготовки к оглашению перестройки 2.0 в Беларуси

По мнению руководителя Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука, «уже очевидно, что центральная власть неизбежно будет ослабевать» и «есть диссонанс между тем, что реально нужно делать и тем, что написано на бумаге».

— Беларусь стала страной с опасным уровнем долга. Нужно найти около 5 млрд долларов, чтобы обеспечить отдачу внешних долгов, — отмечает экономист. — Я думаю, что никакого запланированного экономического роста в этом году не будет.

По мнению эксперта, нас, наоборот, ожидает падение ВВП на уровне 3-5%, снижение инвестиций.

Продолжение статьи читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Выдержат ли белорусы еще один год стабильности?
1917 — дабро ці зло для Беларусі?
Как выбрать вино в супермаркете
Невзоров: Ле Пен сейчас готова подмести Красную площадь
Чем занимается Лукашенко, пока белорусы ждут подорожавших жировок
«Для взимания налога на сбор ягод и грибов каждый лес оснастят валидаторами производства IBA»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY