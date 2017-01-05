Выдержат ли белорусы еще один год стабильности?

Кто подтолкнет правительство к реформам.

Итоги минувшего года оказались неутешительными. Многое из того, что правительство запланировало в программе социально-экономического развития Беларуси на 2016 — 2020 годы, не выполнено. Независимые эксперты и власти по-разному оценили причины провалов.

Сможет ли правительство исправить свои ошибки и преломить ситуацию?

Романчук: «2017-й — год подготовки к оглашению перестройки 2.0 в Беларуси

По мнению руководителя Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука, «уже очевидно, что центральная власть неизбежно будет ослабевать» и «есть диссонанс между тем, что реально нужно делать и тем, что написано на бумаге».

— Беларусь стала страной с опасным уровнем долга. Нужно найти около 5 млрд долларов, чтобы обеспечить отдачу внешних долгов, — отмечает экономист. — Я думаю, что никакого запланированного экономического роста в этом году не будет.

По мнению эксперта, нас, наоборот, ожидает падение ВВП на уровне 3-5%, снижение инвестиций.

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