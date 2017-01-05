Москва согласилась на повышение тарифов за транзит нефти по Беларуси

На Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление министерства антимонопольной торговли (МАРТ) «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь».

Так завершилась многомесячная эпопея вокруг условий прокачки «черного золота» через территорию нашей страны. Поначалу российская сторона протестовала против роста ставок. Напомним, что в октябре МАРТ объявил о повышении тарифов за транзит нефти сразу на 50%.. В ответ ФАС (федеральная антимонопольная служба РФ) пригрозила судом.

Наконец, спустя три месяца достигнута договоренность. Тарифы всё-таки будут увеличены, но гораздо скромнее: в диапазоне от 7,7% до 11,76% в зависимости от предприятия. На такое повышение россияне согласны.

Впрочем, срок действия постановления МАРТ ограничен 31 марта 2017 года. Поэтому бодания из-за ставок на транзит нефти, по всей вероятности, продолжатся уже в ближайшее время.