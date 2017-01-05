Как выбрать вино в супермаркете

Вечная проблема: забегаешь в окрестный супермаркет за вином и застреваешь там на добрые полчаса, бутылок куча, что где — непонятно. А хочется выбрать вино быстро, элегантно и уйти получать удовольствие. Учимся решать эту проблему.

Беспроигрышные варианты бюджетной ценовой категории

Красное: карменер из Чили, пинотаж из ЮАР / carmenere. pinotage

Белое: чилийский совиньон, пино гриджо с итальянской полки / sauvignon blanc, pinot grigio

Розовое:бордо-француз, розе поярче из Испании и Италии, пино гриджо блаш / bordeaux rose. rosado, Spain. pinot grigio blush, Italy

Игристое: просекко и другие итальянские игристые / prosecco, spumante

Проверить на свежесть!

Белое и розе — должно быть не старше года. Розе должно быть розового оттенка (от бедра нимфы до заката над Краснодаром), без всякой рыжины, потому что рыжее — значит старое и грустное на вкус. Красному может быть и 2-4 года, старше не рекомендуем. У игристого проверяем дату розлива: разлили несколько месяцев назад — нормально; если сильно больше полугода — скорее всего, будет легкий пенсионный привкус (сухари залежалые, горечь).

7 основных ситуаций

1. Приступ кровожадности, жарю мясо

Стейк пожирнее, баранья нога: новосветский каберне/карменер, и плоть покорится

(cabernet sauvignon/carmenere);

Трепетный ягненок, вырезка: австрийское красное, съешь еще этих нежных перченых вишен

(сорта: zweigelt, st. laurent);

Мясо белое и летающее: рислинг, укротитель, но при персиках

(riesling, Австрия, Германия, Новая Зеландия);

Сосиски тоже мясо: розе поярче, телевизор погромче

(страны: Италия, Испания).

2. Свидание, этим все сказано

Мурлыкать, держаться за руки: розовое игристое, французское или итальянское, а голова у меня кружится от любви, а не от второго бокала

(лучше взять сухое игристое, должно быть слово brut на этикетке);

Предаться страстям: сира, благоухает ремнями и плетками, сценарий на вечер ясен

(syrah, Лангедок — Франция, ЮАР, Чили);

Нам за 40: херес медиум или крим, пить вдумчиво, если нужна душевность, или большими порциями, если вы не поговорить сюда пришли

(jerez medium/cream, Испания).

3. Диван, фильм, еда

Пицца: старое-доброе кьянти или красное из Тосканы, жирные руки об диван не вытирать

(Toscana, Италия);

Бургер: зинфандель/примитиво, и пусть соус страстно течет по подбородку

(zinfandel, США. primitivo, Италия);

Креветок лохань: чилийский совиньон, креветками с котом делиться, а вот без вина обойдется

(sauvignon blanc, Чили).

4. Иду в гости / гости идут ко мне

Посидеть культурно: бордосский ассамбляж из ЮАР, все ярко, но строго — болтливость повысится, до танцев не дойдет

(сортабудуттакие: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc);

Побуянить: розовая кава, предварительно угостить соседей, пусть смирятся, что у них будет дрожать потолок

(cava brut rosado, Испания).

5. Иду к маме/бабушке/теще на ежеквартальный прием

Беседы под абажуром: мадейра или лейт харвест, густо, сладко, обаятельно — объект разомлеет, выдаст порцию горячих семейных тайн

(madeira, Португалия. late harvest, Чили, Аргентина, ЮАР);

Поесть котлет-пирожков: бочковое белое с Сицилии, тугие джинсы не надевать, а то на торт места не останется

(Sicilia, сорта будут местные, с загадочными названиями).

6. Сижу дома, одолеваем тоской

Мне это нравится: пинотаж и завернуться в плед — да, в катышках, зато любимый

(pinotage, ЮАР);

Меня это бесит: грюнер, он и человека с запущенной депрессией вытащит «из домика»

(gruner veltliner, Австрия).

7. Морально готовлюсь к выходу в свет

Пати, клубы, чад кутежа: просекко, полбутылки можно занести консьержке, чтобы пустила в подъезд в 5 утра, даже в разных ботинках и в чужой куртке

(prosecco, Италия);

Клеить у барной стойки: риоха, на втором бокале бицепс играет, ресницы хлопают, и душа готова

(rioja, Испания).

Наклоны и приседания

Прочесывая винные полки в магазине, стоит иметь в виду — когда бутылки расставляют, думают не только про страну и цвет, но и про кое-что еще.

Человек создание ленивое, а человек в поисках вина еще и нетерпеливое — схватить бы бутылку, которая стоит поудобнее, и на кассу. Поэтому на уровне глаз и пояса, там, где вино хорошо видно и удобно берется — чаще всего стоит то, что магазину выгодно продавать. Бюджетные бутылки засовывают пониже, к полу поближе, как бы намекая: хочешь сэкономить — гни спину, отрабатывай приседания.

На какие-нибудь отдельные, бросающиеся в глаза полки и секции, выставляют товар по акции. Идешь за стиральным порошком — о, вино со скидкой, возьму на вечер. В основном, так распродают бутылки, от которых пора избавиться: старое белое, уже не веселое игристое. Но бывают и исключения. Просмотреть скидочную полку стоит, но бутылкам оттуда нужно провести усиленный фейсконтроль. Вообще, профейсконтролить надо любую бутылку перед покупкой.

Фейсконтроль

1. Внешний вид:

Вот признаки, которые говорят, что вино точно не надо брать:

а) Страстное название: «Шепот девственниц», «Сады Эдема», «Кровь монаха», ну и тому подобное.

б) Подозрительный дизайн: оголенные девы на этикетках, бутылки в соломенных корзинах и прочее высокое искусство.

Норма выглядит так: у вин из Европы — все сдержанно, может быть какой-нибудь герб и рисунок, но без переборов; у вин из Нового Света часто бывают ну очень дизайнерские этикетки, но со вкусом сделанные (жираф хоть и кислотный, но отрисован стильно).

в) Совсем прозрачная бутылка: ультрафиолет — вину враг. Бутылка может быть абсолютно прозрачной, только если это розе или легкое белое, подразумевается, что они сразу после поступления в продажу распродадутся и выпьются, не успеют пострадать от губительного света. Красному в в прозрачной бутылке — нет.

г) Явные дефекты: что-то откололось, отклеилось, в грязи, пробка вылезает, фольга на игристом надорвана.

2. Свежесть:

Смотрите выше.

3. Репутация:

Если не лень — завивиньте бутылку. Конечно, доверять отзывам на Vivino, как словам родной бабушки, стоит не всегда — но явный ужас точно удастся отсечь, полчища негативных комментариев и двоек уж точно сигнализируют о том, что вино недостойное.

Как и в спорте, при выборе вина главное — регулярно тренироваться. Поначалу сложно и больно, а потом за минуту отыскиваешь нужное вино на полке. Открываешь — и там ровно то, чего ты ожидал. А знать, за что именно отдаешь деньги — всегда приятно.

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