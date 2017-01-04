Как власти наказывают белорусов за участие в акциях протеста

К тем, кто не платит штрафы, применяют новые методы воздействия.

История первая: арестовали дом

У активистки Ольги Николайчик арестовали дом из-за неоплаченных штрафов за акции протеста. Об этом Ольга сообщила на своей странице в Фейсбуке.

«Аджалі маю хату, мае жытло, за неаплочаныя штрафы. А штрафы за што? Па 400-500 баксаў за выхад на мірны пікет??? Гэта не 2 і не 3 даляра», - пишет активистка.

Фото из Фейсбука Ольги Николайчик

Общая сумма неуплаченных штрафов составляет 4 200 рублей.

Ольгу Николайчик оштрафовали за сбор подписей за придание бело-красно-белому флагу статуса историко-культурной ценности, за пикет солидарности с блогером Эдуардом Пальчисом и за участие в пикете в поддержку Нины Богинской, дачу которой конфисковали и пытаются продать для взыскания штрафов.

История вторая: конфисковали дачу

Нина Богинская, фото Радыё Свабода

Пенсионерку Нину Богинскую неоднократно штрафовали за появление в общественных местах с бело-красно-белым флагом. В итоге за неуплату штрафов ее дачный участок и дом выставлены на торги, а в квартире, где живут ее дети, судебные исполнители конфисковали бытовую технику.

История третья: отключили телефон и интернет

А пенсионерке из Бобруйска Любовь Санкевич за одиночный пикет (протест против отписок чиновников) на площади Свободы отключили телефон и интернет. Это случилось после того, как женщина дважды не пустила судебных исполнителей в свою квартиру.

Любовь Санкевич, фото Радыё Свабода

История четвертая: забирают 20% пенсии

Подобные примеры не единичны. Правозащитница Тамара Сергей в интервью «Салідарнасці» приводила примеры, как государство заставляет участников акций протеста выплачивать штрафы.

По ее словам, у пенсионеров, которые отказались выплачивать штрафы из-за отсутствия денег, государство просто начало отчислять около 20% пенсии ежемесячно.

История пятая: оставили без водительских прав

Тамара Сергей

Саму Тамару Сергей в ноябре суд наказал тем, что заочно приостановил действие ее водительского удостоверения.

По мнению правозащитницы, таким образом на нее оказывают давление за то, что она продолжает помогать инициативе «Против беззакония в судах и прокуратуре».