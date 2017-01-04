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Комментарии
04.01.2017
Невзоров: Ле Пен сейчас готова подмести Красную площадь

Публицист Александр Невзоров объяснил, почему скандальный французский политик Марин Ле Пен поддержала аннексию Крыма Россией.

Как известно, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен собирается побороться за пост президента Франции. По этому случаю она уже сделала ряд эпатажных заявлений.

В частности, Ле Пен сказала, что присоединение Крыма к России не было незаконным. По её мнению, жители полуострова продемонстрировали свое желание войти в состав РФ на референдуме, в итогах которого якобы нет оснований сомневаться.

– Ничего удивительного в этом нет, – прокомментировал слова Марин Ле Пен публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы». – Я думаю, что поскольку французские банки отказали ей в финансировании предвыборной кампании, она сейчас будет готова на всё что угодно. Она может подмести Красную площадь, она готова будет выколотить все ковровые дорожки в Кремле и даже, возможно, если ей поставят такое условие, она может совершить акт оральной любви с Царь-пушкой.

При этом не сомневаюсь, что денег ей, конечно, не дадут, но пообещают. Я представляю себе эту дивную сцену. Вот потом в предвыборном штабе в самый раскаленный момент приходит телеграмма от Дмитрия Анатольевича Медведева с известным традиционным текстом «Денег нет, но вы держитесь», портрет Дмитрия Анатольевича и горшок с анютиными глазками.

При том, что Ле Пен как-то стремительно совершила карьеру: из нормальной политической проститутки она превратилась просто в какую-то политическую трассовую девку, «плечевую»…

 
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