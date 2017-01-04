Основатель журнала «Дело» угодил под следствие

Один из основателей бизнес-журнала «Дело» Виктор Жук в прошлом году покинул пост гендиректора — главного редактора издания.

До минувшей осени он позиционировал себя руководителем издания, несмотря на открытое уголовное дело. Об этом рассказали бывший корреспондент журнала, один действующий автор и нынешний руководитель «Дела».

Виктор Жук на церемонии награждения победителей конкурса «Человек дела» в июле 2016 года

По их словам, в настоящее время «расследуется уголовное дело, главным фигурантом которого является Жук». К самому бизнесмену мера пресечения не применялась. «Он на свободе», — сказал один из собеседников.

Журналист Виктор Жук стоял у истоков основания журнала «Дело» в июле 1991 года. В штате тогда было 4 сотрудника. В 2011 году в составе издательства были три самостоятельных подразделения со штатом 30 человек, сказано на сайте издания. В конце нулевых годов случился кризис рынка печатных СМИ. Единственным собственником журнала стало Министерство информации через подведомственное издательство «Беларусь». Жук, чтобы сохранить журнал и продолжить развивать бизнес, запустил параллельно одноименный интернет-ресурс.

«Только благодаря инициативе Виктора Николаевича журналу удавалось держаться на плаву. Были, как у всех, проблемы с деньгами. Некоторые издания вообще умирали. Но Жуку надо отдать должное. Он находил в столь сложное время средства для выхода журнала», — говорит бывший коллега Жука.

В августе прошлого года РУП «Редакция журнала «Дело (Восток+Запад)» угодило в черный список неплательщиков налогов в Минске.

«У журнала были проблемы с оплатой разных платежей, зарплатой. Хотя реклама размещалась, деньги вроде бы должны были поступать. Естественно, данный факт не мог не озадачить вышестоящие структуры», — говорит бывший корреспондент журнала.

Помимо издания журнала Виктор Жук проводил ежегодный конкурс «Человек дела», в котором награждали лучших, по версии издания, предпринимателей. Последний конкурс прошел в июле. Бизнесмен пребывал, как обычно, в хорошем расположении духа, не подавал вида об имеющихся проблемах. По словам наших собеседников, «дебет с кредитом не сошелся у Мининформа» именно после этого конкурса.

В итоге Жук был «и де-факто» отстранен от руководства журналом. А исполняющим обязанности главного редактора назначен Владимир Герасимович. Мининформ поручил издательству «Беларусь» погасить долги журнала и обеспечить его выход. Но номера получились сдвоенные.

В управлении Следственного комитета по Минску заявили TUT.BY, что в настоящее время выясняются обстоятельства финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия «Журнал «Дело» по фактам размещения рекламы субъектов хозяйствования в данном издании с 2009 по 2015 год. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, проводится ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия. От других комментариев там воздержались.

— РУП «Редакция журнала «Дело (Восток+Запад)» — это государственное предприятие. К нему нет вопросов [у силовиков], — сказал TUT.BY Владимир Герасимович. — Это он (Виктор Жук) 20 лет вводил людей в заблуждение, позиционировал, что это его журнал. Журнал учреждал Совет Министров БССР в 1991 году. Распоряжение было подписано Вячеславом Францевичем Кебичем. «Одобрительно отнестись к предложению Госкомитета печати БССР и издательства «Беларусь» об организации в 1991 году выпуска рекламно-коммерческого журнала «Дело» и приложения к нему «Белорусский деловой вестник» для обеспечения информацией советских и зарубежных предприятий, и содействия межрегиональных внешнеэкономических связей». Государство заботилось и до сих пор заботится о развитии бизнеса в стране. Среди учредителей журнала были и физлица, несколько раз менялся устав предприятия. Но основным собственником было издательство «Беларусь». Оно сейчас остается единственным владельцем.

Что касается возбужденного уголовного дела, то, по словам Герасимовича, корректно говорить «о неправильном использовании средств рекламодателей» структурами Виктора Жука.

«На Жука зарегистрированы несколько компаний с похожими [на РУП «Редакция журнала «Дело (Восток+Запад)"] названиями. Он, видимо, перепутал государственное предприятие с частным. Следствие разберется», — заключил Герасимович.

Если дело было возбуждено почти год назад, то как стало возможным проведение церемонии награждения победителей конкурса «Человек дела — 2016» в июле прошлого года?

«Это хороший вопрос. Я тогда еще здесь не работал. Но следствие выяснит [законность всей той схемы, по которой конкурс был проведен]», — сказал Герасимович.

«Выпуск журнала „Дело“ налажен. У нас задолженности перед бюджетом нет. Но из-за этой истории с Жуком нам сложно вести переговоры с рекламодателями. Хотя мы как госпредприятие к этому не имеем никакого отношения», — заключил и.о. главреда журнала.

— Я нахожусь в статусе подозреваемого. Был временно отстранен от должности руководителя журнала в конце 2015 года. Но у меня действующий до марта 2018 года контракт с издательством «Беларусь», — сказал TUT.BY Виктор Жук. — На самом деле начало истории не имеет отношения к изданию журнала. Это следствие нашего конфликта с застройщиком «Энергодома». Уже потом нас и наших 200 рекламодателей начали проверять, чтобы найти хоть что-то компрометирующее. Но так до сих пор не могут найти. Дело было приостановлено в апреле. Идут проверки. В конце 2016 года мы просили СК закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Бизнесмен считает, что «рекламодателей распугал не Жук, а все те, кто затеял эту вакханалию».

«Пока я находился во главе предприятия, оно было прибыльным, все обязательства погашались, а работники получали зарплату в срок. После моего отстранения компания оказалась в предбанкротном состоянии. Но мы всегда поддерживали журнал. Даже в 2016 году наше ЗАО «Издательская группа Дело» предоставила два займа РУП «Редакция журнала «Дело (Восток+Запад)» на сумму 54 тысячи рублей», — сказал он.

Виктор Жук заявил, что журнал не имеет отношения к конкурсу «Человек Дела». Он утверждает, что конкурс проводило его рекламное агентство и размещало «рекламные статьи в этом журнале». «А торжественная церемония просто приурочивалась к дню рождения журнала», — сказал Жук. Он посоветовал «отставному работнику Академии МВД [Владимиру Герасимовичу] не делать опрометчивых заявлений».

Бизнесмен надеется, что дело будет закрыто, и он сможет продолжить исполнять прежние обязанности. Разрывать отношения с госиздательством он не намерен.