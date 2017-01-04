Прокурор поддержал доводы профсоюза РЭП в деле погибшей на сельхозработах школьницы

Решение суда является незаконным и необоснованным, поскольку при его вынесении суд не учел все факты, подтвержденные достоверными и достаточными доказательствами, говорится в кассационном протесте прокурора Молодечненского района Владимира Дубовского.

Напомним, 12 декабря суд Молодечненского района отказал Олегу Попчене, отцу погибшей на уборке картофеля Виктории Попчени, в удовлетворении иска о признании факта трудовых отношений между ОАО «Агро Восход» и его несовершеннолетней дочерью.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко помог Олегу Попчене составить кассационную жалобу в Минский областной суд на решение суда первой инстанции.

3 января профсоюз РЭП получил копию кассационного протеста, направленного в судебную коллегию по гражданским делам Минского областного суда прокурором Молодечненского района старшим советником юстиции Владимиром Дубовским.

Об этом praca-by.info сообщил Леонид Судаленко.

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