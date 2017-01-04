В Турции задержали 40 человек по делу о теракте в новогоднюю ночь

Турецкая полиция задержала 40 человек в рамках спецоперации по поиску организаторов теракта в новогоднюю ночь в клубе Reina в Стамбуле.

Об этом пишет газета Hurriyet.

Операцию проводят в городе Измир. Все задержанные, предположительно, связаны с «Исламским государством», запрещенным в России. Среди задержанных есть также 20 детей: девять мальчиков и 11 девочек, в основном, из Дагестана и Кыргызстана. Ранее полиция задержала 27 человек, в том числе членов семей трех подозреваемых в связях с исполнителем теракта, пока он жил в Измире.

Полиция выяснила, что террорист приехал в Турцию с поддельным паспортом. До этого он бывал в Турции дважды: в 2014 и 2015 годах. По данным газеты, исполнитель приехал в Стамбул с его семьей 20 ноября 2016 года, поехал в Анкару, а 22 ноября отправился в провинцию Конья. В Конье он был принят лидером джихадистской группы и арендовал дом. За три месяца аренды он заплатил наличными.

Пока он жил в Конье, он общался с тремя семьями. После теракта полицейские ворвались в их дома, но никого там не нашли, поскольку семьи покинули место сразу после случившегося. Двух агентов по недвижимости в Конье задержали.

На автовокзале в Конье видеокамеры записали лицо террориста. После первого прибытия в Конье он покидал провинцию три или четыре раза. 29 декабря он приехал в Стамбул с помощью джихадистского лидера Юсуфа Хоча. Сообщается, что сам террорист в джихадистских кругах использует кличку Абу Мухаммед Хорасани.

Согласно с записям с камер, перед терактом Хорасани держал левую руку в кармане — из-за этого полиция считает, что у него была бомба. К клубу он приехал на такси. Он воспользовался телефоном водителя такси, чтобы позвонить Хоче — тот приказал ему начать атаку. По пути к клубу он сменил две машины – он не смог заплатить первому таксисту и попросил работников местного ресторана дать денег водителю. После теракта полиция задержала семь человек в районе ресторана. Хозяин заведения отрицает причастность к атаке.

С места теракта Хорасани удалось сбежать, поскольку он размазал по себе кровь своих жертв и притворился раненым. Кроме того, полицейские узнали, что оружие, которое он использовал в клубе, не использовалось до этого.

Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Турции установили личность исполнителя теракта. Исполнитель все еще находится в розыске.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что теракт совершили, чтобы расколоть общество. Он впервые выступил после теракта. Он пообещал, что страна «сохранит хладнокровие и будет стойко преодолевать трудности».

Днем ранее турецкие СМИ распространили фотографию страницы паспорта гражданина Кыргызстана Яхье Машрапова. Они написали, что именно он совершил теракт. Машрапов узнал о происходящем от своих друзей. По его словам, в новогоднюю ночь он вместе с друзьями сидел за праздничным столом и ел плов.

Машрапов продает турецкую одежду на рынке в Кара-Суу в Кыргызстане. Он прилетел в Стамбул 28 декабря и 30 уже вылетел обратно в Киргизию. 1 января он снова прибыл в Стамбул, закупил товар и отправился обратно. В стамбульском аэропорту его сняли с самолета, допросили, сфотографировали паспорт и отпустили. «Извинились и сказали, что ошиблись, и посадили обратно в самолет, после чего мы вылетели из Стамбула в Бишкек с опозданием на один час», — добавил он.

Машрапов сказал, что не будет судиться с турецкими СМИ, но требует опровержения публикации недостоверных сведений. В ближайшее время он не собирается лететь в Стамбул. «Мои родные очень напугались произошедшим, поэтому я пока не планирую выезжать за рубеж», — объяснил он.