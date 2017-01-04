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Общество
04.01.2017
В новом сезоне белорусам грозит свиной и гонконгский грипп

Сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ медики ожидают к концу января — началу февраля.

Специалисты надеются, что из-за высокого уровня вакцинации населения и в этом году эпидемии у нас не будет.

Как сообщила TUT.BY заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, уровень заболеваемости на данный момент низкий.

Какие именно штаммы гриппа будут преобладать в этом сезоне, говорить рано. Конкретные выводы можно сделать, когда начнут регистрировать достаточное для аналитики количество случаев заболевания. Тем не менее в этом сезоне медики ожидают циркуляцию четырех штаммов вируса гриппа: группы, А (пандемического или свиного H1N1 и гонконгского H3N2) и группы В (линий Ямагата и Виктория).

 
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