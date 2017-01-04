Общество
Житель Лунинца упал, спускаясь на простынях с пятого этажа
Несчастный случай произошел 3 января около 17.00.
Подвыпившего супруга в квартире закрыла жена, а сама ушла по делам. Мужчина решил спуститься по простыням с пятого этажа, но переоценил свои силы.
Как сообщил БЕЛТА заместитель начальника Лунинецкого РОВД Александр Яковец, на уровне четвертого го этажа 40-летний житель Лунинца не удержался и сорвался вниз.
Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами левого и правого бедра доставили в реанимационное отделение Лунинецкой районной больницы.