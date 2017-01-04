Минчанке продали конфету с куском ДСП под оберткой

Жительница Минска Алена Бальцева накануне Нового года приобрела в ларьке «Белсоюзпечати» на улице Якубовского конфету «Птичье молоко», но неожиданно нашла под оберткой кусок ДСП.

Фото из Фейсбука Алеси Бальцевой

«Я даже не поняла сразу. Хорошо, что не попробовала ламинированный ДСП на зуб», — отшутилась девушка.

Мы позвонили в отдел контроля качества «Коммунарки», чтобы проверить, как древесно-стружечная плита могла попасться в конфете. Сотрудница отдела Ирина Байраченко пояснила, что предприятие специально по заказу «Белсоюзпечати» выпустили специальные макеты из ДСП. Они предназначены для выкладывания на полки, чтобы не портились, их не воровали и т. д.

«Но в договоре было прописано, что такие макеты не могут продаваться», — отметила госпожа Байраченко.

Похоже, что в ларьке ошиблись — и вместо настоящей конфеты продали муляж.