Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Сеть попало видео, как ворона украла паспорт у эстонца на границе с Россией
Беларуска распавяла пра працу ў Дзярждэпе ЗША
Основатель журнала «Дело» угодил под следствие
Прокурор поддержал доводы профсоюза РЭП в деле погибшей на сельхозработах школьницы
В Турции задержали 40 человек по делу о теракте в новогоднюю ночь
В новом сезоне белорусам грозит свиной и гонконгский грипп
Житель Лунинца упал, спускаясь на простынях с пятого этажа
Минчанке продали конфету с куском ДСП под оберткой
Как в Беларуси «раскулачивают» бизнес. Несколько показательных примеров
Нацбанк снизил ставку рефинансирования и объяснил почему
Соловьев заявил, что не будет снимать передачу про Лукашенко
Доллар продолжает дорожать в новом году
Что попросит Лукашенко за подписание Таможенного кодекса ЕАЭС
Як былы актывіст «Зубра» і АГП стаў баевіком «ЛНР», а потым прапанаваў свае паслугі КДБ
Зима возвращается — ожидается снег и усиление мороза до -23°С
Поротников: белорусские власти не собираются идти ни в какую Европу
Белоруска выиграла в «Что? Где? Когда?», спросив о предпринимателях
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Власти залезут в карман к белорусам: «Люди и это проглотят»
«Никто не верит, что Андрей мог наброситься на милиционера»
Искушение Анжелики из Любани
«Применять табельное оружие в жилом доме – это где так учат?»
Кому нужна эта свобода?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Родить для Лукашенко. История в трех эпизодах
Символ коррупции и безалаберности. На что в России потратили миллиард долларов
«Удивительно, какой у нас народ!». 10 цитат Богданкевича, которому исполнилось 80 лет
Вжух — и колхозы элегантным движением руки превращаются в…
Путин двусмысленно поздравил Лукашенко с Новым годом
Три причины, почему не верится в безопасность Белорусской АЭС
25 лет Независимости: важнейшие события, изменившие Беларусь
Исполнил ли Дед Мороз прошлогоднюю мечту Лукашенко?
Лучшие фотожабы 2016 года
«Салідарнасць». Лучшее за 2016 год
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Лучшие фотографии 2016 года
Социальное государство в двух фотографиях
Как выглядит любовница за полмиллиарда долларов
Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх
Полуголые бестии бразильского карнавала
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Общество
04.01.2017
Змитер Панковец, Наша Нива
Минчанке продали конфету с куском ДСП под оберткой

Жительница Минска Алена Бальцева накануне Нового года приобрела в ларьке «Белсоюзпечати» на улице Якубовского конфету «Птичье молоко», но неожиданно нашла под оберткой кусок ДСП.

Фото из Фейсбука Алеси Бальцевой

«Я даже не поняла сразу. Хорошо, что не попробовала ламинированный ДСП на зуб», — отшутилась девушка.

Мы позвонили в отдел контроля качества «Коммунарки», чтобы проверить, как древесно-стружечная плита могла попасться в конфете. Сотрудница отдела Ирина Байраченко пояснила, что предприятие специально по заказу «Белсоюзпечати» выпустили специальные макеты из ДСП. Они предназначены для выкладывания на полки, чтобы не портились, их не воровали и т. д.

«Но в договоре было прописано, что такие макеты не могут продаваться», — отметила госпожа Байраченко.

Похоже, что в ларьке ошиблись — и вместо настоящей конфеты продали муляж.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Родить для Лукашенко. История в трех эпизодах
Власти залезут в карман к белорусам: «Люди и это проглотят»
Кому нужна эта свобода?
Муравьев – неправильный жулик
«Сокращение поставок нефти достаточно критично для Беларуси»
Очень простой способ повысить доверие к милиции
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY