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04.01.2017
Как в Беларуси «раскулачивают» бизнес. Несколько показательных примеров

Вместо послаблений бизнес рискует попасть на новые способы отъема имущества. Потому что, когда очень нужны деньги, не до либерализации.

Красноречивые примеры «законного» отъема государством денег приводит TUT.BY.

История 1. Поменял юридический адрес — получи штраф в несколько миллионов долларов

Первая история — о том, как за формальным на первый взгляд нарушением может последовать значительный штраф с конфискацией имущества.

В качестве примера адвокат Адвокатского бюро «РЕВЕРА» Анастасия Павлюченко приводит неприятную ситуацию, в которую недавно попал иностранный инвестор. Изменив юридический адрес, при очередной регистрации изменений в устав, инвестор предоставил в регистрирующий орган сведения о старом адресе вместо нового.

«Никаких существенных негативных последствий это нарушение не повлекло. Вместе с тем, при проверке был поставлен вопрос о составлении административного протокола за осуществление предпринимательской деятельности на основании заведомо ложных сведений, представленных при регистрации изменений в устав», — рассказала юрист.

За такое нарушение КоАП предусмотрена ответственность в виде штрафа до 500 БВ (1 БВ — 23 рубля) с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности за период с момента регистрации изменений в устав и до устранения нарушения. В рассматриваемой ситуации речь шла о сумме в несколько миллионов долларов.

Не вдаваясь в суть дела, очевидно, что такое взыскание не соответствует тяжести совершенного нарушения, подчеркивает Павлюченко.

«Появляются предположения о том, что уполномоченный орган действовал не в соответствии с законом (который к слову предписывает учитывать все значимые факторы), а в интересах наполнения бюджета», — отмечает юрист.

Надо ли говорить, насколько сильно это укрепляет привлекательность инвестиционного климата в стране?

История 2. Ввез товар из РФ — попал под уголовную статью

Второй пример пока лишь гипотетический. Эксперты отмечают, что в нынешние непростые для бюджета времена предлагается дополнительное закручивание гаек. В частности, планируется ввести уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов путем сокрытия или умышленного занижения налоговой базы. Такая норма содержится в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Беларуси», который приняла 21 декабря в первом чтении палата представителей.

Получается, что 99% ИП, которые ввозят товар из РФ, могут попасть под новую уголовную статью о занижении налогооблагаемой базы.

Дело в том, что в России для бизнеса существует четыре вида налогообложения, и по двум из них не обязательно ставить на учет документы, выданные белорусскому предпринимателю. Значит, вся сумма, указанная в незарегистрированных накладных, будет засчитана как занижение налогооблагаемой базы, ведь при сборе доказательств будет определено, что «хозяйственная операция была фактически совершена только на бумаге и предъявленный к проверке документ признается не имеющим юридической силы» (из разъяснения МНС).

«В последние годы при помощи изменения в законодательстве искусственно создают для бизнеса схемы — ловушки для изъятия неналоговых поступлений в бюджет. Если ранее эти изъятия проводились на основе Кодекса об административных правонарушениях, то сейчас планируют большую часть нарушений называть преступлением и наказывать при помощи Уголовного кодекса», — отмечает директор аналитического центра по изучению проблемных вопросов деятельности ИП Республиканской конфедерации предпринимательства Анатолий Змитрович.

Впрочем, многие эксперты полагают, что в условиях проблем с наполнением бюджета — не до жиру.

— Сложности с бюджетом настолько существенны, что власти готовы идти на значительное ухудшение делового климата в государстве, выражающееся не только в усложнении налогового администрирования, но и на фактическую отмену базовых принципов рыночной экономики, заменив ее методами «военного коммунизма», — отмечает Анатолий Змитрович.

 
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