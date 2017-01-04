Чем занимается Лукашенко, пока белорусы ждут подорожавших жировок

«Салідарнасць» поинтересовалась рабочим графиком главы государства в первые дни нового года.

Начало нового года для белорусов стартовало в тревожном ожидании платежек на подорожавшие услуги ЖКХ. Не радуют и новости о сокращении поставок нефти, не сулящие ничего хорошего для экономики страны.

И пока эксперты ищут ответ на вопрос, «похудеет» ли социальный стандарт белорусов в 2017 году, «Салідарнасць» решила поинтересоваться, чем занимается глава государства в первые дни января.

Власти залезут в карман к белорусам: «Люди и это проглотят»

Беглое знакомство с заглавной страницей сайта государственного информагенства БЕЛТА у неискушенного читателя оставит ощущение, что последним действием Александра Лукашенко в наступившем году было новогоднее обращение к белорусам.

Впрочем, в разделе «президент» находим сообщение о соболезновании в связи с терактом в Стамбуле, направленном Реджепу Эрдогану.

На официальном сайте главы государства находим больше информации о его деятельности в первые дни января.

Кроме соболезнований президенту Турции здесь опубликованы семь поздравлений. Четыре из них адресованы руководителям Словакии, Мьянмы, Судана, Кубы, которых Лукашенко поздравил с национальными праздниками. Коллектив ОАО «Березастройматериалы» удостоился поздравления с 50-летием со дня создания предприятия, а народные артисты СССР и РСФСР Юрий Григорович и Сергей Шакуров — с юбилеем.

Приблизительно также выглядели трудовые будни главы государства год назад. С той лишь разницей, что 4 января 2016-го Лукашенко принял участие в церемонии открытия XII Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента.

Судя по сюжету о первом интервью Коли Лукашенко, в котором его отец учил маленького журналиста из России кататься на коньках, вряд ли что-то изменится и в этом году. Видимо, никакие трудности в экономике пока не в силах отвлечь хоккеиста №1 от любимого вида спорта.