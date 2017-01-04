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Экономика
04.01.2017
Салiдарнасць
Нацбанк снизил ставку рефинансирования и объяснил почему

Правление Национального банка Республики Беларусь приняло ряд решений в области монетарной политики.

Так, с 18 января снижаются: ставка рефинансирования – с 18 до 17 процентов годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков – с 23 до 22 процентов годовых.

В сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка говорится, что данные решения в области процентной политики принимались с учетом следующих основных факторов:

— В ноябре 2016 г. годовая инфляция замедлилась до 11,4 процента. По оценкам, прирост потребительских цен по итогам 2016 года сложится ниже прогноза (12 процентов), порядка 11 процентов.

— Темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 г. по отношению к ноябрю 2015 г. выросла на 4,4 процента (39,2 процента годом ранее).

— Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках, несмотря на постепенное снижение их номинальных значений, в реальном выражении поддерживаются на устойчивом положительном уровне.

— Постепенно повышается внешнеэкономическая устойчивость. Счет текущих операций платежного баланса улучшился с минус 0,3 процента к ВВП в III квартале 2015 г. до 1,7 процента к ВВП в III квартале 2016 г., сальдо внешней торговли товарами и услугами – с 1,6 до 4,4 процента к ВВП соответственно.

— На внутреннем валютном рынке в IV квартале 2016 г. продолжилось формирование чистого предложения валюты, прежде всего со стороны субъектов хозяйствования и населения. Вклад курсового фактора в интенсивность инфляционных процессов остается незначительным.

«В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в I квартале 2017 г.», — говорится в сообщении.

Возможности дальнейшего снижения Национальным банком процентных ставок будут определяться устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием их фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Республики Беларусь, говорится в сообщении.

Напомним, предыдущее снижение ставки рефинансированая произошло в августе минувшего года. Тогда она снизилась с 20% до 18%. Эксперты были уверены, что такое решение Нацбанка продиктовано давлением со стороны правительства.

 
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