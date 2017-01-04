Соловьев заявил, что не будет снимать передачу про Лукашенко

Странные письма стали приходить в редакции независимых СМИ. В них говорилось, что российский телеведущий готовит передачу про Лукашенко.

В частности, редактор сайт Хартия97 Наталья Радина несколько дней назад получила по почте письмо следующего содержания:

«Здравствуйте, Наталья!

Я являюсь продюсером программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия».

11 января мы планируем эфир о Беларуси и хотим Вас пригласить принять участие.

Тема передачи: «Кто сменит Лукашенко?»

Речь пойдет о политической и экономической ситуации в Беларуси, внешней политике республики.

Эфир около 2 часов.

Просим оперативно сообщить о Вашей возможности принять участие в эфире.

Расходы на перелет за счет редакции.

От имени редакции поздравляю Вас с Новым годом!

Елена Соломина

Продюсер, телеканал «Россия»»

Ехать на передачу Наталья Радина отказалась, выказав опасения по поводу возможного уголовного преследования, и заявила, что готова принять участие по скайпу.

Ответа на это письмо она не получила. Однако сегодня утром ей сообщили в газете «Наша Ніва», что им пришел пресс-релиз телеканала «Россия», в котором утверждается, что она участвует в этой программе.

В пресс-релизе говорится, что в программе «речь пойдет о политической и экономической ситуации в Беларуси, внешней политике, отношениях с Россией и ЕС, арестах сторонников «русского мира», исчезнувших политиках, учебниках истории. В студию приглашены: В.Жириновский, А. Проханов, Н. Радина, А. Зимовский, А. Сивицкий».

«Ситуация странная, поскольку в Москву ехать я не собираюсь, о чем уведомила телеканал «Россия». Не исключаю, что это какая-то провокация», — отмечала Наталья Радина.

Когда же «Наша ніва» попыталась задать организаторам программы уточняющие вопросы, выяснилось, что телефон, указанный в письме, не принадлежит продюсеру программы.

А через несколько часов и сам Владимир Соловьев написал у себя в твиттере, что никакой программы снимать не планирует.

Письма рассылались от имени Елены Соломиной с мэйла vechersvladimirom@bk.ru.

Кто отсылал эти письма и по какой причине, пока неизвестно.