Соловьев заявил, что не будет снимать передачу про Лукашенко

Странные письма стали приходить в редакции независимых СМИ. В них говорилось, что российский телеведущий готовит передачу про Лукашенко.
В частности, редактор сайт Хартия97 Наталья Радина несколько дней назад получила по почте письмо следующего содержания:
«Здравствуйте, Наталья!
Я являюсь продюсером программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия».
11 января мы планируем эфир о Беларуси и хотим Вас пригласить принять участие.
Тема передачи: «Кто сменит Лукашенко?»
Речь пойдет о политической и экономической ситуации в Беларуси, внешней политике республики.
Эфир около 2 часов.
Просим оперативно сообщить о Вашей возможности принять участие в эфире.
Расходы на перелет за счет редакции.
От имени редакции поздравляю Вас с Новым годом!
Елена Соломина
Продюсер, телеканал «Россия»»
Ехать на передачу Наталья Радина отказалась, выказав опасения по поводу возможного уголовного преследования, и заявила, что готова принять участие по скайпу.
Ответа на это письмо она не получила. Однако сегодня утром ей сообщили в газете «Наша Ніва», что им пришел пресс-релиз телеканала «Россия», в котором утверждается, что она участвует в этой программе.
В пресс-релизе говорится, что в программе «речь пойдет о политической и экономической ситуации в Беларуси, внешней политике, отношениях с Россией и ЕС, арестах сторонников «русского мира», исчезнувших политиках, учебниках истории. В студию приглашены: В.Жириновский, А. Проханов, Н. Радина, А. Зимовский, А. Сивицкий».
«Ситуация странная, поскольку в Москву ехать я не собираюсь, о чем уведомила телеканал «Россия». Не исключаю, что это какая-то провокация», — отмечала Наталья Радина.
Когда же «Наша ніва» попыталась задать организаторам программы уточняющие вопросы, выяснилось, что телефон, указанный в письме, не принадлежит продюсеру программы.
А через несколько часов и сам Владимир Соловьев написал у себя в твиттере, что никакой программы снимать не планирует.
Письма рассылались от имени Елены Соломиной с мэйла vechersvladimirom@bk.ru.
Кто отсылал эти письма и по какой причине, пока неизвестно.