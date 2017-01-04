В Беларуси повысили тарифную ставку первого разряда. Прибавили чуть больше рубля. Байнет отреагировал.

Ставка, от которой зависят зарплаты бюджетников, вырастет на 1,2 рубля и будет составлять 31 рубль (ранее — 29,8 рубля). Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина.

Новая тарифная ставка первого разряда будет применяться для оплаты труда с 1 января 2017 года.

Пользователи Сети «щедрость» правительства не оценили. Вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке talks.by:

«Ура!!! Медовые годы вернулись! Деньжищи-то какие! Мать родная!»

«Скоро будет попицот».

«Как бы мы не зарыдали от такой «щедрости». Одно знаю точно, что теперь надо готовиться к резкому возрастанию изъятия через тарифы государственных монополий. Вон уже рассматривают поднятие тарифа на воду в 2 раза».

«Совершенно не понимаю нынешней тарифной сетки. По логике первый разряд должен быть не менее бюджета прожиточного минимума. В СССР минимальная зарплата была 70 рублей, при этом проезд в городской транспорте стоил 5 копеек, мясо 1.90, хлеб 16 копеек».

«Приступили к добыче собственной нефти, как я понимаю?».

«Цены выросли в два раза, а к ставке прибавили 50 центов... Это издевательство!».

«Целый рубль. Гулять так гулять. Целый пакет молока».

«Будет чем доплатить до коммуналки. Правда, еще 9 руб. нужно где-то найти. Терпим?».

«Наш ответ капиталистам!».

«А зачем больше платить, если за эту зарплату «народец» работает и ещё членские взносы ФПБ платит?!».