В Беларуси повысили тарифную ставку первого разряда. Прибавили чуть больше рубля. Байнет отреагировал.
Ставка, от которой зависят зарплаты бюджетников, вырастет на 1,2 рубля и будет составлять 31 рубль (ранее — 29,8 рубля). Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина.
Новая тарифная ставка первого разряда будет применяться для оплаты труда с 1 января 2017 года.
Пользователи Сети «щедрость» правительства не оценили. Вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке talks.by:
«Ура!!! Медовые годы вернулись! Деньжищи-то какие! Мать родная!»
«Скоро будет попицот».
«Как бы мы не зарыдали от такой «щедрости». Одно знаю точно, что теперь надо готовиться к резкому возрастанию изъятия через тарифы государственных монополий. Вон уже рассматривают поднятие тарифа на воду в 2 раза».
«Совершенно не понимаю нынешней тарифной сетки. По логике первый разряд должен быть не менее бюджета прожиточного минимума. В СССР минимальная зарплата была 70 рублей, при этом проезд в городской транспорте стоил 5 копеек, мясо 1.90, хлеб 16 копеек».
«Приступили к добыче собственной нефти, как я понимаю?».
«Цены выросли в два раза, а к ставке прибавили 50 центов... Это издевательство!».
«Целый рубль. Гулять так гулять. Целый пакет молока».
«Будет чем доплатить до коммуналки. Правда, еще 9 руб. нужно где-то найти. Терпим?».
«Наш ответ капиталистам!».
«А зачем больше платить, если за эту зарплату «народец» работает и ещё членские взносы ФПБ платит?!».