Доллар продолжает дорожать в новом году

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 4 января.

Курс доллара США вырос на 0,0041 рубля (0,21%) и составил 1,9707 рубля.

Курс евро снизился на 0,0011 рубля (0,05%) до 2,0534 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0155 рубля (0,48%) и составил 3,2297 белорусского рубля за 100 российских.

Отметим, что эксперты тоже не испытывают особого оптимизма по поводу будущего белорусской валюты. Прогноз экономистов относительно того, сколько будет стоить рубль относительно к доллару к концу следующего года, читайте здесь.