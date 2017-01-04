Лица
«Для взимания налога на сбор ягод и грибов каждый лес оснастят валидаторами производства IBA»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию финальную подборку фотожаб 2016 года.
Краткий пересказ новогоднего обращения Лукашенко к белорусам
О налоге на дары леса
Зима вернулась(ГИП на 121633)
Что сделают с Октябрьской площадью сербские застройщики
Как поправить здоровье после новогоднего кутежа
Что нам новый ног готовит?
Столетию Октябрьского переворота посвящается
Немного мрачного пророчества
December 30, 2016
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