«Мы существовали как могли, питались «Роллтоном» с батоном»

Белорусы Сергей Гончар и Евгений Невгень — о том, как попасть в тридцатку лучших молодых предпринимателей Forbes.

Создатели сервиса MSQRD Сергей Гончар и Евгений Невгень попали в рейтинг «30 до 30» за 2017 год, составленный журналом Forbes. Предприниматели из Беларуси упоминаются в списке лучших в категории «Потребительские технологии», сообщает 42.TUT.BY.

«Когда Facebook хотела догнать Snapchat, она обратилась к двум предпринимателям из Беларуси, — говорится в описании журнала. — Невгень и Гончар создали MSQRD — приложение, которое добавляет сумасшедшие фильтры на ваши селфи.

После того как приложение было подхвачено в США, Facebook купила MSQRD за неразглашенную сумму в марте 2016 года. С тех пор оба соучредителя работают уже на Facebook в Лондоне».

Ранее на probusiness.by Евгений Невгень и Сергей Гончар рассказали, с какого диалога началась их совместная работа, чем они отличались от своих сверстников в школе и какие проекты так и не реализовались.

Фото: Алексей Смольский, probusiness.by

Как познакомились

Евгений: С Сергеем мы познакомились на школьной конференции. Я представлял на сцене проект, Серега сидел в зале, и в какой-то момент конференция просто остановилась – из-за того, что он начал задавать мне вопросы. У нас был такой диалог, что нас потом просто уже останавливали.

Сергей: На конференцию Женя принес 16 проектов. Все по одному приносили, а Женя – 16.

Женя был единственным из друзей, с кем мы активно общались по ИТ-сфере. Остальным друзьям это было не так интересно.

Как увлеклись ИТ

Сергей: В 8 лет на мой День рождения мне подарили компьютер и собаку. Собаку я на третий день заметил.

А потом обиделся на родителей за то, что они три дня ухаживали за моей собакой без меня.

Когда я начал интересоваться, как устроены компьютерные игры, брат купил мне книжку Дмитрия Гурского по программированию во flash. Она стала моей первой книгой по программированию.

И так необычно, что сейчас я общаюсь с этим человеком, книгу которого когда-то читал.

Евгений: В 13 лет у меня появился компьютер. Как и все дети, я сначала играл на нем в игры. И задумался: я ведь могу не выполнять алгоритм, который кто-то придумал, а делать свой. Когда я начал делать программы, то осознал: с помощью программирования можно делать вещи, которые используются огромным количеством людей. И я захотел создавать такие проекты.

Первые проекты

Евгений: Когда я учился в школе, было очень модно создавать домашние странички в Интернете. Я подумал: «Ну как так? Не все умеют программировать, не все это смогут». И создал сервис, с помощью которого можно легко сделать свою страничку.

В то время я не знал, что такое социальная сеть, но по сути, это было на нее похоже – были профили, стена, люди могли общаться...

Я «выкатил» сервис на свою школу, но никто его не понял. Так моя первая идея «зафейлилась» потому, что ее просто не могли воспринять. И я закрыл этот сервис.

Когда в школьной программе начали изучать Интернет, а собственно Интернета в школе не было, я сделал сервис, который представлял, по сути, локальный Интернет в рамках каждой школы. В нем были основные сайты, по которым можно было научиться, как работают поисковики, почта и так далее.

С этим проектом я выиграл республиканский конкурс. Обо мне начали писать журналисты, и даже вышел журнал «Бярозка» с моим фото на обложке и вот этой цитатой:

«Я, канечне, не супермозг, але мару захапіць мільёны людзей... цікавым праектам».

Фото из личного архива Евгения Невгеня

Сергей: Женя прибегал ко мне каждый день с новой идеей, я не успевал все это «программячить».

Евгений: На втором или третьем курсе я переехал в Минск. Это особо никто не поддерживал: родители, знакомые. Я продолжал учиться на дневном отделении в Гродно, а жил в Минске. Ездил постоянно туда-сюда на поезде. Первый проект, которым я могу гордиться – MaeSens. Это были тяжелые, но веселые времена. Начиналось все очень весело – классная идея, тусовка… Но у нас начали заканчиваться деньги.

Мы существовали как могли, питались «Роллтоном» с батоном. Тогда я понял, что мне нужно развиваться и как предпринимателю.

Я пришел арт-директором в команду Quote Roller (проект PandaDoc). Микита Микадо и Сергей Борисюк стали для меня учителями, показали мне, как делать ИТ-бизнес.

После полутора лет в PandaDoc вместе с партнером Максимом Каменковым я решился открыть свою первую компанию SplitMetrics. С этим проектом у меня появилась суперсила, которая позволяла проверять мои идеи.

Сергей: Мое школьное увлечение flash перетекло в олимпиадное программирование, я начал рисовать мультики во flash, делать интерактивные приложения. Я активно общался во flash-коммьюнити, и один из авторитетов в этой сфере – Антон Волков – заметил меня и пригласил работать над 3D-движком в компании AlternativaPlatform. Это был переломный этап.

Самое важное в работе

Сергей: Очень важно получать то, чем делятся люди вокруг вас, и делиться тем, что ты умеешь. Это еще и кармически очень полезно. Я в это верю.

Если мне что-то интересно, я всегда ищу тех, кто разбирается в этой теме, чтобы посмотреть их публикации, максимально перенять опыт.

Если я в чем-то хочу разобраться, то напишу статью по этой теме, попытаюсь кому-то рассказать о ней. Даю понять то же самое другим, но на более простом языке. Так я еще глубже узнаю тему.

В 10 классе я написал статью и отправил ее в редакцию «Компьютерной газеты». Они вернули ее мне, сказав, что опубликовать могут, но с правками. Исправлено было 40% текста. Но статью опубликовали – моя попытка была засчитана.

Если есть идея – я всегда ищу человека, который в этом разбирается, пытаюсь связаться с ним, читаю его публикации, чтобы максимально перенять опыт.

Например, после того, как я первый раз прошел одну из серий популярной игры GTA, я смотрел титры, находил имена всех разработчиков, находил их в LinkedIn, добавлял их всех, писал, спамил… Так у меня появилось около 30 контактов из Сан-Диего – ребят, которые делали игру. Один из них был очень разговорчив. Он меня очень многому научил, дал советы.

Когда я учился в университете, один из авторитетных людей из flash-коммьюнити пригласил меня создавать проект. Я бросил учебу, чем особо не горжусь, и переехал в Черногорию. Не мог не согласиться.

Там была команда людей, которые работали в студии Артемия Лебедева. Наше поколение хорошо знает Тему. Тогда многие мечтали с ним познакомиться – я не мог упустить шанс. Спустя какое-то время мы с ним познакомились, хорошо пообщались. Очень клевый человек. И не такой «монстр», как ведет себя в блоге.

Когда я жил в Черногории, мне очень не хватало общения в своей сфере. И я решил организовать онлайн-конференцию по теме flash. На нее пришло 100 человек, но тогда я абсолютно не умел говорить на английском.

Когда я выложил запись конференции, мне начали писать: «У тебя же плохой английский, зачем ты все это делаешь?». И я сижу и думаю: «Ну, и что? Ну, хочу...делаю... Я же что-то делаю! Пришло же 100 человек, посмотрело – ну клево!».

Где-то после пятой конференции люди начали писать: «О, у Сергея с каждой конференцией английский все лучше становится!».

На конференцию приходили мировые звезды flash-коммьюнити, я общался с ними напрямую. А это очень сложно, люди очень занятые. И это был выход на новый уровень.

Как появился MSQRD

Евгений: Мы постоянно обсуждали с нашим ментором Юрием Гурским, каким должно быть современное общение. Общение через все эти текстовые чаты мне никогда не нравилось. Особенно оно напрягает активных людей, которые занимаются, например, бегом, или часто за рулем. Это же очень опасно – писать сообщения за рулем!

Начали раскручивать идеи, тестировать их... Появилась идея того, что общение должно быть более нативным. 100 лет назад общение было более нативным, чем сейчас. Видеообщение в этом плане более подходящее. Но трансляции, например, в Periscope, по нашему мнению, были ужасно скучными: очень мало людей умеют рассказывать интересно.

И мы подумали, что в видеообщение надо что-то добавить. Например, в письменном общении есть такие эмоции, как стикеры и смайлы. И тогда мы решили сделать приложение, где люди могли бы общаться по видео с помощью фильтров.

Я принял решение, что нам надо срочно это все собрать. Я позвонил Сереге и сказал: «Серега, послезавтра в 7 вечера в Imaguru!». Он даже не знал, что мы будем делать.

Приложение мы собрали на хакатоне за 48 часов. Оно еще работало кое-как, было сырое. Но когда Сергей представлял приложение на сцене и его спросили, когда оно будет в AppStore, я ему подсказывал: мол, до Рождества. И он так и сказал! До Рождества оставалось 3 недели...

Это публичное обещание позволило нам успеть до каникул в AppStore (там есть каникулы) и «попасть в волну». Приложение стало виральным благодаря тому, что там были маски, имеющие отношение к Новому году – обезьяны и медведя. Люди начали поздравлять друг друга в социальных сетях с помощью этих масок.

Через месяц уже был миллион пользователей. Через 2 месяца – 10 миллионов. Теперь их 35 миллионов.

Почему все получилось

Евгений: Прежде всего, благодаря нашей команде. В ней каждый – специалист в своей сфере.

У Сергея огромный опыт в компьютерной графике и 3D-движках.

У Жени Затепякина (также сооснователь MSQRD) – в компьютерном зрении, машинном обучении.

Наш ментор Юрий Гурский – большой специалист в мобильном маркетинге.

А инвесткомпания Gagarin Capital сопровождала сделку по продаже MSQRD.

Наши артовики [графические специалисты] работали в известных компаниях, которые занимались онлайн-играми – это Дмитрий Дорин и Дмитрий Ковалев.

Дмитрий Ковалев (мы зовем его Кама) сделал маску Ди Каприо за 2 дня – и она выстрелила, она была на красной дорожке «Оскара»! Дима так вдохновился, что дальше вообще не останавливался!

Мы все работали на износ. Некоторые даже ночевали в офисе.

Сергей: Мне очень нравилось, что мы всегда видели результат. Мы видели, как наше приложение даже помогало мамам кормить детей: «Вот сейчас ты тигр, а ложку съешь – и будешь медведем».

Мечта

Евгений: Нас объединяет одна мечта. Мы хотим улучшить жизнь людей с помощью технологий и инноваций. И все проекты направлены именно на это.

MSQRD – только одна точка на пути. У нас уже были проекты и будут новые.

А сделка с Facebook – это возможность ускориться. Сделка позволяет нам выйти на аудиторию более чем в 1,5 млрд пользователей. Раньше мы эти цифры даже представить не могли. Но это полностью соответствует нашей мечте и тому, что мы делаем.

Девиз, который используют все стартаперы – Make the World a Better Place («Сделай мир лучше»). Если у кого-то еще нет своей мечты, то это вполне себе отличный вариант.