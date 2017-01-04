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04.01.2017
В Калининграде самолет выкатился за пределы полосы. Задерживаются рейсы на Минск

Калининградский аэропорт Храброво временно прекратил работу из-за самолета компании «Аэрофлот», выкатившегося при посадке за пределы ВПП.

По информации онлайн-табло на сайте аэропорта, задерживается отправление трех рейсов в Москву и рейса в Минск, а также прибытие самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга и столицы Беларуси.

Самолет A321 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы, 3 января около 23:00 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Калининграде. На борту самолета находился 171 человек.

По данным источников «Интрефакса» в экстренных службах региона, у самолета подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали борт авиалайнера по надувным аварийным трапам, добавили они.

Калининградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного СУ СКР проводит доследственную проверка по факту инцидента с самолетом в Храброво. За медицинской помощью, по информации следователей, обратились трое пассажиров A321.

По данным на сайте аэропорта Храброво, рейс авиакомпании «Белавиа» в Минск номер В2 948 с вылетом из Калининграда в 09.10 будет совмещен с вечерним рейсом В2 950, который вылетает в белорусскую столицу в 19.10.

Также был отменен рейс компании «Белавиа» из Минска с прилетом в 08.30. Этот утренний рейс В2 947 совмещен с вечерним — поэтому пассажиры прибудут из Минска в пункт назначения только в 18.30.

Это же подтверждается данными на сайте Национального аэропорта Минск: отменен вылет из Минска в Калининград (10.30) и прилет из Калининграда (11.10).

 
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