50-летняя Джанет Джексон родила первенца

Отцом мальчика стал третий муж Джексон, катарский бизнесмен Виссам аль-Мана.

Фото Solaiman Fazel and Janet Jackson, people.com.

Обладательница шести премий «Грэмми», пятидесятилетняя поп-певица Джанет Джексон родила первенца. Роды прошли успешно, сообщил журналу People официальный представитель Джексон. Сына певицы назвали Эйсса.

Отцом первенца стал третий муж Джексон, катарский бизнесмен Виссам аль-Мана, чья компания занимается продажей одежды luxury-брендов в странах Персидского залива. Аль-Мана младше Джексон на девять лет, сообщает ВВС.

Джанет Джексон — известнейшая американская поп- и RnB-певица, композитор, автор песен и актриса, начавшая свою карьеру в восьмидесятых годах. Джанет — младшая сестра скончавшегося в 2009 году в возрасте 50 лет Майкла Джексона.

В активе Джексон — одна номинация на «Оскар», 34 премии журнала Billboard, 20 номинаций на «Грэмми», из которых шесть завершились победой, и ряд других наград.

По всему миру продано более 100 миллионов копий записей певицы.